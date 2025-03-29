Bayern Münih, St. Pauli'yi zar zor yendi

Mücadeleye hızlı başlayan Bayern Münih, henüz 17. dakikada Michael Olise’nin ortasına gelişine vuran Harry Kane’in golüyle öne geçti. Bu gol, Kane’in Bundesliga’daki 22. golü oldu. Ancak St. Pauli, 27. dakikada Elias Saad ile skoru eşitlemeyi başardı. Bayern savunmasının arasında boşluk bulan Saad, yakın mesafeden düzgün bir vuruşla ağları sarstı.

İkinci yarıya baskılı başlayan Bayern, 53. dakikada tekrar öne geçti. Olise’nin savunma arkasına gönderdiği şık pası kontrol eden Leroy Sané, topu filelere göndererek takımını yeniden üstün duruma getirdi. Mücadelenin 71. dakikasında bu kez Harry Kane’in alçak ortasını tamamlayan Sané, farkı ikiye çıkardı.

St. Pauli, uzatma dakikalarında Lars Ritzka’nın ceza sahası dışından sert şutuyla farkı bire indirse de bu gol yalnızca bir teselli niteliği taşıdı.

BAYERN LİDERLİĞİ BIRAKMIYOR

Bu galibiyetle Bayern Münih, Bundesliga’daki liderliğini koruyarak en yakın rakibi Bayer Leverkusen ile arasındaki puan farkını altıya çıkardı. Bu sezon 34. şampiyonluğunu hedefleyen Bayern, kalan maçlarda da avantajını sürdürmek istiyor.

SAVUNMADAKİ EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Bayern Münih, galibiyete rağmen savunmada önemli eksikliklerle mücadele etti. Kanada Milli Takımı kaptanı Alphonso Davies, Amerika Birleşik Devletleri’ne karşı oynadığı maçta çapraz bağ sakatlığı yaşayarak sezonu kapattı. Ayrıca Fransız stoper Dayot Upamecano da diz sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Bu eksikler Bayern’in defans hattında sıkıntılar yaşamasına neden oldu.

BAYERN’İN ŞAMPİYONLUK YOLUNDAKİ ENGELLER

Bayern Münih, kalan haftalarda eksik kadrosuna rağmen istikrarlı performansını sürdürerek şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemek istiyor. St. Pauli karşısında alınan bu galibiyet, takımın liderlik mücadelesinde kritik bir virajı dönmesini sağladı.