Bayern Münih, St. Pauli'yi zar zor yendi

Sinan Başhan
Bayern Münih, St. Pauli'yi zar zor yendi

Bayern Münih, Bundesliga’daki liderliğini sağlamlaştırmak için çıktığı St. Pauli maçında zor anlar yaşasa da sahadan 3-2’lik galibiyetle ayrıldı. Leroy Sané’nin iki golle yıldızlaştığı karşılaşmada, Harry Kane de fileleri havalandırarak takımına katkı sağladı.

Mücadeleye hızlı başlayan Bayern Münih, henüz 17. dakikada Michael Olise’nin ortasına gelişine vuran Harry Kane’in golüyle öne geçti. Bu gol, Kane’in Bundesliga’daki 22. golü oldu. Ancak St. Pauli, 27. dakikada Elias Saad ile skoru eşitlemeyi başardı. Bayern savunmasının arasında boşluk bulan Saad, yakın mesafeden düzgün bir vuruşla ağları sarstı.

İkinci yarıya baskılı başlayan Bayern, 53. dakikada tekrar öne geçti. Olise’nin savunma arkasına gönderdiği şık pası kontrol eden Leroy Sané, topu filelere göndererek takımını yeniden üstün duruma getirdi. Mücadelenin 71. dakikasında bu kez Harry Kane’in alçak ortasını tamamlayan Sané, farkı ikiye çıkardı.

St. Pauli, uzatma dakikalarında Lars Ritzka’nın ceza sahası dışından sert şutuyla farkı bire indirse de bu gol yalnızca bir teselli niteliği taşıdı.

ekran-resmi-2025-03-29-23-06-21.png

BAYERN LİDERLİĞİ BIRAKMIYOR

Bu galibiyetle Bayern Münih, Bundesliga’daki liderliğini koruyarak en yakın rakibi Bayer Leverkusen ile arasındaki puan farkını altıya çıkardı. Bu sezon 34. şampiyonluğunu hedefleyen Bayern, kalan maçlarda da avantajını sürdürmek istiyor.

40c839f1ab7e49a9e5e9059fb9f9cbc8b7d73938.jpg

SAVUNMADAKİ EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Bayern Münih, galibiyete rağmen savunmada önemli eksikliklerle mücadele etti. Kanada Milli Takımı kaptanı Alphonso Davies, Amerika Birleşik Devletleri’ne karşı oynadığı maçta çapraz bağ sakatlığı yaşayarak sezonu kapattı. Ayrıca Fransız stoper Dayot Upamecano da diz sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Bu eksikler Bayern’in defans hattında sıkıntılar yaşamasına neden oldu.

25-fcbayern-stpauli-250329-mel.jpeg

BAYERN’İN ŞAMPİYONLUK YOLUNDAKİ ENGELLER

Bayern Münih, kalan haftalarda eksik kadrosuna rağmen istikrarlı performansını sürdürerek şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemek istiyor. St. Pauli karşısında alınan bu galibiyet, takımın liderlik mücadelesinde kritik bir virajı dönmesini sağladı.

ekran-resmi-2025-03-29-23-10-14.png

Son Haberler
16 yaşındaki lise öğrencisinden haber alınamıyor
16 yaşındaki lise öğrencisinden haber alınamıyor
Özgür Özel 'yarın ilk iş oradayım' dedi! İktidara seslendi!
Özgür Özel 'yarın ilk iş oradayım' dedi! İktidara seslendi!
Kum fırtınasında kaybolan Kaan Ege'den acı haber
Kum fırtınasında kaybolan Kaan Ege'den acı haber
Konya’da kızlar arasında çıkan kavga kanlı bitti: 1 yaralı
Konya’da kızlar arasında çıkan kavga kanlı bitti: 1 yaralı
Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı