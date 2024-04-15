Bayern Münih takımın başına eski hocasını getirecek

Sezon sonunda Thomas Tuchel ile vedalaşacak olan Bayern Münih, teknik direktör arayışlarını sürdürüyor.

Bavyera ekibinde öne çıkan ismin takımın eski teknik direktörü Julian Nagelsmann olduğu öne sürüldü.

Xabi Alonso'nun Bayern Münih'i reddetmesi sonrası Nagelsmann ile yapılan görüşmeler sıklaştı.

Bayern Münih ve Nagelsmann arasında yapılan görüşmelerin ileri düzeyde olduğu ve 3-4 yıllık bir sözleşme üzerinde görüşüldüğü aktarıldı.

36 yaşındaki teknik adamın takıma geri dönme konusunda henüz karar vermediği ifade edildi.

Diğer taraftan Bayern Münih'in listesinde Roberto De Zerbi ve Unai Emery gibi isimlerin de olduğu, ancak takımın başına Nagelsmann'ın geçmesinin beklendiği belirtildi.