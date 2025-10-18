Bundesliga'nın 7. haftası dev maça sahne oldu. FC Bayern Münih, Allianz Arena'da Borussia Dortmund'u konuk etti.
Bayren, 22. dakikada İngiliz golcüsü Harry Kane ile öne geçti. Joshua Kimmich'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte iyi yükselen Kane, kafayla topu ağlara gönderdi.
Michael Olise, 79. dakikada farkı ikiye çıkardı. Kendi yarı sahasının ortalarında topla buluşan Harry Kane, uzun bir pasla soldan koşu yapan Luis Diaz'ı gördü. Sol taraftan ceza sahasına giren Diaz, son çizgiye indikten sonra topu içeriye çevirdi. Savunmanın uzaklaştırmak istediği topa kayarak ayak koya Olise, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.
Borussia Dortmund'da 84. dakikada oyuna giren Julian Brandt, aynı dakikada golü bulsa puan için yeterli olmadı.
Maçı 2-1 kazanan Bayern Münih, puanını 21'e çıkardı. Borussia Dortmund ise 14 puanla dördüncü sırada kaldı.