Bayern Münih'i Galatasaray'ın elinden Kane kurtardı!

Galatasaray Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta mücadelesinde Alman ekibi Bayern Münih'e deplasmanda 2-1 yenildi. İstanbul'da olduğu gibi yine rakibine kök söktüren, ancak yenilmekten kurtulamayan Sarı-Kırmızılı ekip, şanssızlığının kurbanı oldu.

Alman basını da bu karşılaşmayı manşetlerine taşıdı. İşte yapılan yorumlar:

BİLD: "Yaklaşık 20 bin Gala taraftarının (stadyumda 75,000 kişi vardı) tezahüratlarıyla desteklediği konuk ekip gerçekten iyi oynadı. Gol bile attılar, ama ofsayt nedeniyle iptal edildi. Galatasaray gerçekten çok tehlikeli yarattı. Devre arasından önce Neuer, Icardi’nin şutu için dünya çapında bir kurtarış yaptı. Daha sonra Torreira gol attı. Fakat golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Tuchel gözle görülür şekilde sinirlendi. Kane maçın bitimine kısa bir süre kala iki gol attı ve Tuchel'i ile Bayern'i kurtardı."

SPORT1: "FC Bayern, Galatasaray İstanbul karşısında uzun süre zorlandı, ama sonunda golcüsü Harry Kane'e sırtını dayadı. Münih ekibi mega seriyi geliştirmeye devam ediyor."

SPOX: "Harry Kane, Galatasaray'a karşı alınan 2-1'lik galibiyette iki gol attı. Galatasaray kendisinden beklenen rahatsız edici oyunu ortaya koydu, mücadelede şiddetliydi ve her fırsatta saldırdı."