Bayern Münih'in aklı fikri Palhinha'da

Yeni sezon öncesi ilk büyük transferini gerçekleştirmek üzere olan Bayern Münih, Sky haberine göre, daha önceden de ilgi odağı olan Joao Palhinha için Fulham ile görüşmeler yapıyor.

28 yaşındaki Palhinha'nın transferi için Fulham ile masaya oturan Bayern Münih, 14 Haziran'da başlayacak olan Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan önce bu transferi sonuçlandırmak istiyor.

Transfer gerçekleşirse, Bayern Münih'in Palhinha için Fulham'a tahmini 45 milyon euro civarında bir ödeme yapması bekleniyor.

Fulham ile geçen sezon 39 maçta forma giyen Palhinha, 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.