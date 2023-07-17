Bayern Münih'ten Harry Kane açıklaması

Editör: Fatma Demirkaya

Bayern Münih Onursal Başkanı Uli Hoeness transfer etmek için yoğun çaba sarf ettikleri Harry Kane hakkında Alman basınına açıklamalarda bulundu.

"ONU TRANSFER EDECEĞİZ"

Bayern Münih başkanının açıklamaları şu şekilde, "Kane ile yaptığımız tüm görüşmelerde oyuncu, kararını verdiğini bize net bir şekilde gösterdi. Eğer istiyorsa onu transfer edeceğiz. Avrupa'da oynamak istiyor ve Tottenham gelecek yıl Avrupa kupalarında olmayacak. Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birine gelmek için bir fırsatı daha var. Kane'in en sevdiğimiz yönü, danışmanlarının, yani babası ve ağabeyinin çok sıcak kanlı olması. Şimdiye kadar her zaman sözlerinin arkasında durdular. Eğer bu şekilde kalırlarsa sorun olmaz"