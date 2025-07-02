Bayern Münih'ten Sacha Boey kararı!

Kaynak: Haber Merkezi
Bayern Münih'ten Sacha Boey kararı!

Bundesliga ekibi Bayern Münih'te isteneni veremeyen Sacha Boey için Bavyera ekibinden karar çıktı. Galatasaray'ın da gündeminde olduğu iddia edilen Fransız sağ bekin transferi alınan kararla zora girdi.

Galatasaray'dan 30+5 milyon euro karşılığında Bayern Münih'e transfer olmasına rağmen, Bundesliga'da sık sık sakatlık sorunları yaşayan Sacha Boey için karar verildi. Kırmızılılar, yıldız sağ bekin biletini kesti.

a.jpg

BAYERN MÜNİH SACHA BOEY'Yİ GÖZDEN ÇIKARDI

Alman basınında yer alan habere göre; Bayern Münih, Galatasaray'ın sağ bek adayları arasında bulunan Sacha Boey'i, finansal sebeplerden dolayı satmak istiyor. Bavyera ekibinin, kulüpteki yıldız isimlerin yüksek maaşı sebebiyle, maddi dengeyi korumakta zorlandığı aktarıldı. Alman devi, Boey'den gelecek parayla birlikte az da olsa nefes almak istiyor.

Alman devinden 3 milyon euro maaş alan Fransız savunmacının da daha fazla süre almak için ayrılığa sıcak baktığı belirtildi.

Son Haberler
Özgür Özel'in dokunulmazlığının kaldırılma talebi Meclis'te!
Özgür Özel'in dokunulmazlığının kaldırılma talebi Meclis'te!
Sinem Ünsal tatil pozlarıyla büyüledi!
Sinem Ünsal tatil pozlarıyla büyüledi!
Banyoda patlama! Apartman sakinleri şokta: Sebep ne?
Banyoda patlama! Apartman sakinleri şokta
Kolesterolü doğal yolla yenmenin yolu! Doktorların gizli silahı
Kolesterolü doğal yolla yenmenin yolu! Doktorların gizli silahı
Ali Koç 'Türk spor tarihinin en büyük bütçeli anlaşması' demişti! Fenerbahçe'nin Adidas'tan kazanacağı rakam belli oldu
Ali Koç 'Türk spor tarihinin en büyük bütçeli anlaşması' demişti! Fenerbahçe'nin Adidas'tan kazanacağı rakam belli oldu