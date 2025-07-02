Bayern Münih'ten Sacha Boey kararı!

Galatasaray'dan 30+5 milyon euro karşılığında Bayern Münih'e transfer olmasına rağmen, Bundesliga'da sık sık sakatlık sorunları yaşayan Sacha Boey için karar verildi. Kırmızılılar, yıldız sağ bekin biletini kesti.

BAYERN MÜNİH SACHA BOEY'Yİ GÖZDEN ÇIKARDI

Alman basınında yer alan habere göre; Bayern Münih, Galatasaray'ın sağ bek adayları arasında bulunan Sacha Boey'i, finansal sebeplerden dolayı satmak istiyor. Bavyera ekibinin, kulüpteki yıldız isimlerin yüksek maaşı sebebiyle, maddi dengeyi korumakta zorlandığı aktarıldı. Alman devi, Boey'den gelecek parayla birlikte az da olsa nefes almak istiyor.

Alman devinden 3 milyon euro maaş alan Fransız savunmacının da daha fazla süre almak için ayrılığa sıcak baktığı belirtildi.