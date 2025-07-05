Bayern'e büyük şok: Süper yıldızın ayak bileği kırıldı

FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek final maçında son Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.

İlk yarının uzatma dakikalarında yaşanan bir pozisyonda PSG defansının arkasın koşu atan Musiala ile topu almak için kalesinden çıkan Donnarumma çarpıştı.

Topa yatarak rakibinden önce eline alan Donnarumma, Alman yıldız Musiala'nın da bileğinin üzerine düştü.

Musiala pozisyonun ardından acı içinde yerde kalırken devam kararı veren hakem ilk yarıyı bitirdi.

22 yaşındaki futbolcunun bileğinin durumunu görünce hem takım arkadaşları hem de pozisyona neden olan Donnarumma büyük üzüntü yaşadı.

Alman yıldız sahayı sedyeyle terk ederken ikinci yarıya da çıkamadı. Bayer Münih taraftarı ikinci yarı boyunca top Donnarumma'nın ayağına geldiğinde İtalyan eldiveni ıslıklayarak tepki gösterdi.

Musiala, Leroy Sane'nin Galatasaray'a transfer olmasının ardından Bavyera ekibinin yeni 10 numarası olmuştu.

Güncel piyasa değeri 140 milyon euro olan süper yıldız bu sezon çıktığı 43 maçta 21 gol, 8 asist üretmişti.