Baykal’ın kızından çok tartışılacak TÜSİAD iddiası!

TÜSİAD tartışmaları sürerken, CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal’dan bomba bir iddia geldi. Aslı Baykal, 2010 yılında Koç Holding üyesi İnan Kıraç’ın babasına 3 isim vererek, yaklaşan kurultayda listeye almamasını istediğini iddia etti.

ASLI BAYKAL: 3 İSİM VERDİ

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın kızı, Aslı Baykal, flaş bir iddiada bulundu. Aslı Baykal, TÜSİAD tartışmaları sürerken, babasının yaşadığı bir olayı X hesabı üzerinden anlattı. Aslı Baykal, “İş dünyasının siyaseti siyaset dışı kurallarla belirleme girişimleri önceden de oldu ve herkes seyirci kaldı. 2010'da Koç Holding üyesi İnan Kıraç Deniz Baykalı ziyaret ederek partinin çok iyi gittiğini söyledi, 3 isim verdi ve bu kişileri yaklaşan kurultayda listeye almamasını istedi. Baykal bu teklifi reddetti, 3 ay sonra kaset komplosu oldu. Yerine getirilen Kılıçdaroğlu'nun listesinde bu 3 isim yoktu. Birileri CHP'yi yeniden tasarladılar. Bu olayı ben babamdan dinledim” dedi.

İş dünyasının siyaseti siyaset dışı kurallarla belirleme girişimleri önceden de oldu ve herkes seyirci kaldı



2010'da Koç Holding üyesi İnan Kıraç Deniz Baykalı ziyaret ederek partinin çok iyi gittiğini söyledi, 3 isim verdi ve bu kişileri yaklaşan kurultayda listeye almamasını… — Aslı Baykal (@asliibaykal) February 15, 2025

TALEBİN NEDENİNİ AÇIKLADI

Aslı Baykal daha sonra babası Baykal'a yapılan talebin arkasındaki hedefin CHP'nin Atatürkçü ve milliyetçi yapısının yumuşatılması olduğunu belirten bir yazı daha paylaşarak, şunları söyledi;

“TÜSİAD hakkında ilk kez yargıya başvuran lider de Ecevit. Belki o başvuruda Baykal'ın da imzası var. 29 Nisan 1979'da, Baykal'ın da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu Başbakan Bülent Ecevit liderliğindeki hükümet döneminde, Türkiye'de bulunan IMF Heyeti Başkanı Woodward, Türkiye’nin 4. Beş Yıllık Kalkınma Planı ve 1979 yılı programında öngörülen politikaların yetersiz kaldığını belirterek, bu politikaların başarıya ulaşma ihtimalinin düşük olduğunu ifade etti. 12 Mayıs 1979'da TÜSİAD, “Gerçekçi Çıkış Yolu” başlıklı gazete ilanlarıyla Ecevit hükümetinin politikalarını eleştirdi ve adeta hükümetin değişmesi gerektiğini ima etti. Bu ilanlar, iş dünyasının hükümete karşı tavır aldığını açıkça gösteriyordu. Ecevit, bu gelişmelere sert bir tepki göstererek içimizden bıçaklanıyoruz dedi ve TÜSİAD'ın ilanı hakkında savcılığa başvuracağını duyurdu ve şöyle dedi: “Bu devlet, işadamlarının muhtırasıyla hükümet kurmaz. Bu memlekette ancak halkın dediği olur.”

Baykal'a yapılan talebin arkasındaki hedef CHP'nin Atatürkçü ve milliyetçi yapısının yumuşatılması idi.



TÜSİAD hakkında ilk kez yargıya başvuran lider de Ecevit.

Belki o başvuruda Baykal'ın da imzası var.

29 Nisan 1979'da, Baykal'ın da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu… — Aslı Baykal (@asliibaykal) February 15, 2025

NELER YAŞANMIŞTI?

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) bugün olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. TÜSİAD'ın sunumu 'Politik hayatta olağanüstü olaylar' başlıklı slaytla başladı.

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras konuşmasında da Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanması, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatılması, 'tekelleşme' iddialarıyla hakkında soruşturma başlatılan menajer Ayşe Barım'ın Gezi Parkı eylemlerinden tutuklanması, HALK TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, tutuklanması ve ordudan ihraç edilen genç teğmenlere değindi. Slaytta politikacıların, iş insanlarının ve gazetecilerin sorgulanıp tutuklandıkları belirtildi.

Sunumda Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninin ardından kılıçlı yemin eden ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diyen teğmenlerin TSK'dan ihraç edilmesine de yer verilmesi dikkat çekti. Olağanüstü olayların toplumda endişe yarattığı ve güven sarstığı dile getirildi.

TÜSİAD Genel Kurulu’nda konuşan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras, 'Çok kısa sürede meydana gelen olayların bir kısmını toplumda endişe yarattığını ve güveni sarstığını söyleyebiliriz.' değerlendirmesini yapmıştı.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında soruşturma başlatıldı.