Baykar iflasın pençesinde. Türkiye’nin dev şirketi

Son dönemde ekonomik kriz nedeniyle şirketler art arda iflas başvurusunda bulunuyor. Türkiye’nin önde gelen şirketleri maalesef konkordato başvurusunda bulundu.

Kocaeli’nde bulunan Türkiye'nin ünlü filtre firması Baykar da iflasla boğuşuyor. Baykar Endüstriyel ve Filtre Sanayi Ticaret Limited Şirketi, 30 Temmuz 2024'te konkordato başvurusu yaptı.

Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket için üç ay süreyle geçici mühlet kararı verdi. Duruşmanın 23 Ekim 2024 saat 11:00 ‘de gerçekleşeceği belirtildi.

ŞİRKET HAKKINDA

18 yıldır faaliyet gösteren Baykar Filtre filtre ve toz toplama sistemleri alanında hizmet veriyor. Çevreye ve insana değer veren çözümler sunma amacı taşıyan şirket, fan imalatı, silo filtre, siklon filtre gibi çeşitli ürünler üretiyor.

Geçici mühlet kararıyla birlikte, şirketin kefil olma ve taşınmaz devri gibi işlemleri yasaklandı. Borçlu aleyhine yürütülen takipler durduruldu. Konuyla ilgili üç konkordato komiseri atandı. O isimler Onur Akpınar, Ferah Yıldız ve Yakup Oruç olarak açıklandı. Bu karar, İcra İflas Kanunu'nun ilgili maddeleri çerçevesinde ilan edildi.

Konkordato süreci, Baykar Filtre'nin mali zorluklarını aşması için bir fırsat sunuyor. Geçici mühlet kararı, şirketin yeniden yapılanmasına olanak sağlayabilir. 23 Ekim'deki duruşma, Baykar Filtre'nin geleceği açısından kritik bir önem taşıyacak.