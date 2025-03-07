Bayraktar Kızılelma uçuş testlerini tamamladı

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olarak görev yapacak Bayraktar KIZILELMA uçuş testlerine devam ediyor. Milli insansız savaş uçağının test süreci planlanan takvime uygun şekilde sürüyor.

Çorlu'da bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalanan Bayraktar Kızılelma'nın üretim prototipi TC-OZB3 kuyruk numaralı PT3, test uçuşunda gerçekleştirilen aerodinamik sistem tanımlama faaliyetlerini de başarıyla tamamladı.

YÜKSEK HIZDA DAHA İYİ MANEVRA KABİLİYETİ

Bayraktar Kızılelma'nın geliştirme faaliyetleri kapsamında ilk prototiplerden elde edilen tecrübeler sayesinde üretim prototipinde önemli değişikliklere gidildi. Yapısal iyileştirmelerin yanı sıra aviyonik mimarisinde geliştirmeler yapıldı. Entegrasyonu başarıyla tamamlanan art yakıcılı motor alternatifiyle uçuş gerçekleştirildi.

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Güçlü yeni motoruyla ses hızına yaklaşacak olan Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı, aerodinamik iyileştirmeler sayesinde yüksek hızlarda çok daha iyi manevra yapabilecek. Sahip olduğu AESA radarıyla da kazandığı yüksek durumsal farkındalık sayesinde en zorlu görevleri icra edebilecek.