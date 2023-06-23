Bayraktar TB2 SİHA, atış testinde hedefleri nokta hassasiyetiyle vurdu

Bayraktar TB2 SİHA'nın parçacık etkili ve zırh delici hibrit harp başlıklı atış testinde hedefleri nokta hassasiyetiyle vurduğunu belirtti.

Bu yıl teslim edilecek olan Lazer Güdümlü Minyatür Mühimmat Bozok'un asimetrik savaş ortamında etkili ve stratejik savunma sağlayacağını ifade etti.

Paylaşımda "BOZOK yine kendini kanıtladı! BAYRAKTAR TB2 SİHA’dan yapılan parçacık etkili ve zırh delicili hibrit harp başlıklı atış testinde nokta hassasiyetiyle hedefinde. Yıl içinde teslimatı yapılacak Lazer Güdümlü Minyatür Mühimmat #BOZOK asimetrik savaş ortamında etkin ve stratejik savunma sağlayacak." ifadelerine yer verildi.