Bayraktar TB3 testleri başarıyla geçti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bayraktar TB3 testleri başarıyla geçti

Bayraktar TB3 SİHA'nın, TCG ANADOLU Gemisi'nden "Kısa Pistli Gemiden Tam Otonom Kalkış-İniş Testleri" başarıyla gerçekleşti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bayraktar TB3 SİHA'nın, TCG ANADOLU Gemisi'nden "Kısa Pistli Gemiden Tam Otonom Kalkış-İniş Testleri" başarıyla gerçekleştiğini duyurdu.

MSB tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"22-25 Nisan tarihleri arasında, TCG ANADOLU Gemisi'nde, Bayraktar TB3 SİHA'nın "Kısa Pistli Gemiden Tam Otonom Kalkış-İniş Testleri" başarıyla gerçekleşti. 25 Nisan'da gerçekleştirilen testlere Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar katıldı."

Bayraktar TB3 testleri başarıyla geçti

Bayraktar TB3 testleri başarıyla geçti

Bayraktar TB3 testleri başarıyla geçti

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