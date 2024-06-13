Bayram boyu hava nasıl olacak. Son tahminler geldi

Hava sıcaklıkları şu an Marmara, Ege ve Akdeniz’de mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinde seyrediyor.

Arife ve bayramlarının ilk günlerinde sıcaklık 4-6 derece düşerek mevsim normallerine inerken bayram sonu ise sıcaklıklarda anormal yükseliş olacak. Sıcaklıklarda 12 dereceye varan artışlar görülecek.

İSTANBUL'DA BAYRAM HAVASI

İstanbul'da hava sıcaklıkları Cuma günü 32 derece, Cumartesi 30 derece, bayramın ilk günü olan Pazar günü 30 derece, Bayramın ikinci günü 32 derece, Bayramın üçüncü günü 31 derece olacak.

ANKARA'DA BAYRAM HAVASI

Ankara'da hava sıcaklıkları Cuma günü 34 derece, Cumartesi 29 derece, bayramın il günü olan Pazar günü 30 derece, Bayramın ikinci günü 31 derece, Bayramın üçüncü günü 32 derece olacak.

İZMİR'DE BAYRAMDA HAVA DURUMU

İzmir'de hava sıcaklıkları Cuma günü 38 derece, Cumartesi 34 derece, bayramın ilk günü olan Pazar günü 36 derece, Bayramın ikinci günü 37 derece, Bayramın üçüncü günü 37 derece olacak.

BAYRAM DÖNÜŞÜ KAVRULACAĞIZ

Salı gününden itibaren ise hava sıcaklıklarının batıdan başlayarak daha da artacak. Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde mevsim normallerinin 8 ila 12 °C üzerinde artış bekleniyor.

Diğer bölgelerdeki sıcaklıklar ise mevsim normallerinin 4 ile 8 derece üzerine çıkacak.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, bayram tatilinin başlayacağı hafta sonunda hava sıcaklıklarının düşeceğini söyledi.

Cengiz Çelik'in açıklamasına göre hafta sonu kuzeyden gelen yağışlarla sıcaklıklarda 4 ile 6 derece düşüş gösterecek. Böylece sıcaklıklar mevsim normallerine inecek.

CUMA GÜNÜ MARMARA VE KARADENİZ'DE YAĞIŞ VAR

Yağışlara ilişkin bilgi veren Cengiz Çelik Cuma günü için Marmara ve Batı Karadeniz'de, cumartesi günü için ise Marmara'nın doğusu ve Karadeniz Bölgesi sağanak yağış geçişleri beklendiğini söyledi. Birkaç gün duracak olan yağışlar ise . Pazar gününden sonra Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyini etkileyecek.