Bayram öncesi 467 bin 78 araç ve sürücüye işlem yapıldı

Kaynak: AA
Bayram öncesi 467 bin 78 araç ve sürücüye işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6-14 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 2 milyon 675 bin 510 aracın kontrol edildiğini ve toplamda 467 bin 78 araç ile sürücüye cezai işlem uygulandığını açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Hızını düşür, yolun sonu bayram olsun." mesajı ile Emniyet ve Jandarma Trafik birimlerinin yaptığı denetimlere dikkat çekti.

Mevzuata aykırı olarak ışıklı veya sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) kullanan 296 sürücüye işlem yapıldığını belirten Yerlikaya, "Hız ihlalinde bulunan 124 bin 184, periyodik muayenesi yaptırılmamış 27 bin 26, emniyet kemeri kullanmayan 17 bin 746, sürücü belgesiz araç kullanan 17 bin 76 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 359 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 467 bin 78 araca/sürücüye işlem yapıldı" dedi.

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Trafik kurallarına uyulması, aşırı hızdan kaçınılması ve emniyet kemerinin her zaman takılması gerektiğini vurgulayan Yerlikaya, "Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil." fadesini kullandı.

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