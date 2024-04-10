Bayram sabahı Sultanahmet. İyi bakın burası Suriye ya da Afganistan değil

Hatice Özen
Bayram sabahı Sultanahmet. İyi bakın burası Suriye ya da Afganistan değil
Plansız dış göç Türkiye'yi içinden çıkılmaz bir sonra sürüklerken bayram sabahı Sultanahmet Meydanı'ndan paylaşılan görüntü sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Milyonlarca Suriyeli, Afgan ve Pakistanlı Türkiye'ye düzensiz bir şekilde girmeye ve vatandaşlık almaya devam ederken, sosyal medyada paylaşılan bir görüntü dikkat çekti.

9 günlük bayram tatili nedeniyle, birçok vatandaş memleketine ya da tatil beldelerine giderken İstanbul da yabancılara kaldı.

Sultanahmet Meydanı'ndan "Bayram sabahı" notuyla paylaşılan görüntülerde ise yüzlerce Suriyeli ve Afgan'ın meydanı doldurduğu görülüyor.

Meydanda bir Türk'e rastlamak ise imkansız.

Görüntülere birçok sosyal medya kullanıcısı da yorum yaptı. İşte o yorumlardan bazıları:

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