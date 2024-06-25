Bayram tatili sonrası mesai başladı. Şimdi 25 TL’ye satılıyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bayram tatili sonrası mesai başladı. Şimdi 25 TL’ye satılıyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, nisan ayının başlarında başlayan taze bağ yaprağı alımları, bayram tatili sonrası yeniden başladı.

Bayram öncesi kilosu 20 TL'den alınan yapraklar, tatil sonrası tüccarlar tarafından 25 TL'den satın alınmaya başladı.

Manisa genelinde nisan ayında başlayan taze salamura bağ yaprağı toplama işlemi, bağlardan toplanarak tüccarlara satılmaya devam ediyor.

Sarıgöl merkez ve mahallelerinde birçok noktada peşin parayla satılan taze bağ yaprakları, aile ekonomilerine de önemli katkı sağlıyor. Sezon başında kilosu 40 TL'den alıcı bulan yapraklar, bayram öncesinde 20 TL'ye kadar düşmüştü. Bayram tatilinin ardından tüccarlar alımlara devam ederek, yaprakların kilosunu 25 TL'den satın alıyor.

aw231054-02.jpg

Sarıgöl'ün Çavuşlar Mahallesi'nden yaprak alımı yapan Mehmet İğdeli, "Satın aldığımız taze bağ yapraklarını günlük olarak salamura yapan işletmelere teslim ediyoruz. Bu yapraklar bekletilmeden büyük bidonlar içinde tuzlanarak olgunlaşmaya bırakılıyor. Olgunlaşan salamura yapraklar, hem yurt içine hem de yurt dışına gönderiliyor. Sarıgöl ve çevresinde taze bağ yaprağı alımları eylül ayı sonuna kadar sürecek. Yaprakların kilosunu 25 TL'den almaya devam ediyoruz" dedi.

Son Haberler
Parayı geri aldı. Mahkemeden milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar Gündem
Parayı geri aldı. Mahkemeden milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar
Ankaralılar bu telleri konuşuyor! Sabah akşam aynı yerde buluşuyorlar Gündem
Ankaralılar bu telleri konuşuyor! Sabah akşam aynı yerde buluşuyorlar
Kuzenlerin kavgası kanlı bitti Gündem
Kuzenlerin kavgası kanlı bitti
Büyük gizemin arkasından mide bulandıran gerçek çıktı. Dr. Disrespect Twitch’ten neden kovuldu? Teknoloji
Büyük gizemin arkasından mide bulandıran gerçek çıktı. Dr. Disrespect Twitch’ten neden kovuldu?
Sinan Oğan’ın mal varlığının 100 milyon lirayı aştığı ortaya çıktı. Meclis’te soru önergesi verildi Gündem
Sinan Oğan’ın mal varlığının 100 milyon lirayı aştığı ortaya çıktı. Meclis’te soru önergesi verildi
Yüzde 25 sınırının kalkmasından sonra kiracıları ne bekliyor? Uzman isim uyardı Ekonomi
Yüzde 25 sınırının kalkmasından sonra kiracıları ne bekliyor? Uzman isim uyardı