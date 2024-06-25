Bayram tatili sonrası mesai başladı. Şimdi 25 TL’ye satılıyor

Bayram öncesi kilosu 20 TL'den alınan yapraklar, tatil sonrası tüccarlar tarafından 25 TL'den satın alınmaya başladı.



Manisa genelinde nisan ayında başlayan taze salamura bağ yaprağı toplama işlemi, bağlardan toplanarak tüccarlara satılmaya devam ediyor.

Sarıgöl merkez ve mahallelerinde birçok noktada peşin parayla satılan taze bağ yaprakları, aile ekonomilerine de önemli katkı sağlıyor. Sezon başında kilosu 40 TL'den alıcı bulan yapraklar, bayram öncesinde 20 TL'ye kadar düşmüştü. Bayram tatilinin ardından tüccarlar alımlara devam ederek, yaprakların kilosunu 25 TL'den satın alıyor.

Sarıgöl'ün Çavuşlar Mahallesi'nden yaprak alımı yapan Mehmet İğdeli, "Satın aldığımız taze bağ yapraklarını günlük olarak salamura yapan işletmelere teslim ediyoruz. Bu yapraklar bekletilmeden büyük bidonlar içinde tuzlanarak olgunlaşmaya bırakılıyor. Olgunlaşan salamura yapraklar, hem yurt içine hem de yurt dışına gönderiliyor. Sarıgöl ve çevresinde taze bağ yaprağı alımları eylül ayı sonuna kadar sürecek. Yaprakların kilosunu 25 TL'den almaya devam ediyoruz" dedi.