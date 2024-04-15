Bayram tatilinde otoyolları kaç araç kullandı? Bakan Uraloğlu açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı tatili süresince otoyolların 11 milyon 236 bin 983 araç tarafından kullanıldığını açıkladı. Ayrıca, “Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 2 milyon 94 bin 924 araç, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ise 1 milyon 772 bin 112 araç tarafından tercih edildi.” dedi.

Uraloğlu, Ramazan Bayramı tatili boyunca köprü, otoyol ve demir yolu kullanım istatistiklerini paylaştı. 6-15 Nisan tarihleri arasında Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından işletilen otoyol ve köprülerin ücretsiz olduğunu hatırlattı. Bayram tatili süresince 3 milyon 284 bin kişi otobüslerle, 820 bin kişi ise demir yollarıyla seyahat etti.

Uraloğlu, bayram tatili süresince milyonlarca insanın seyahat ettiğini ve bu süreçte YİD otoyol projeleri ile KGM tarafından işletilen otoyolların yoğun olarak kullanıldığını belirtti. Türkiye’nin önemli YİD projelerinden Kuzey Marmara Otoyolu’ndan 4-14 Nisan tarihleri arasında 3 milyon 462 bin 352 araç geçiş yaptı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden ise 1 milyon 55 bin 133 araç geçiş yaptı.

İstanbul-İzmir Otoyolu’nu 2 milyon 857 bin 657 araç kullandı. Osmangazi Köprüsü’nden 940 bin 908 araç geçiş yaptı. Bu köprüden bir günde en yüksek araç geçişi, 13 Nisan’da 117 bin 537 araçla bu bayram döneminde gerçekleşti.

1915 Çanakkale Köprüsü’nden 155 bin 307 araç geçiş yaptı. Malkara-Çanakkale Otoyolu 4-14 Nisan tarihleri arasında toplam 130 bin 519 araç tarafından kullanıldı.

Ankara-Niğde Otoyolu’nu kullanan araç sayısı 954 bin 20 oldu. Bu otoyolun birinci kesiminde 13 Nisan’da 70 bin 908, üçüncü kesiminde ise 6 Nisan’da 106 bin 603 araçla en yüksek sayıya ulaşıldı. Aynı dönemlerde Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu’ndan 162 bin 954, Aydın-Denizli Otoyolu’nun trafiğe açık ikinci kesiminden ise 67 bin 116 araç geçişi oldu.

Uraloğlu, bayramda özellikle YİD projelerine yönelik talebin, bu yatırımların ne kadar yerinde olduğunu kanıtladığını belirtti. Vatandaşların bu projeler sayesinde güvenli ve konforlu bir yolculuk yaparak sevdiklerine ulaştığını ifade etti.

“Ankara-İstanbul ve Konya-İstanbul hatlarındaki günlük sefer sayısı sırasıyla 26’dan 28’e ve 8’den 10’a çıkarıldı. Ankara-Konya hattında hafta sonları işletilen 1+1 sefer, artık cumartesi günleri de hizmet veriyor. 5-15 Nisan tatil döneminde, İzmir Mavi, Doğu, Güney/Van Gölü, Konya Mavi, Ege, Erciyes, Toros, Pamukkale, Ankara ekspresleri ve Uzunköprü-Halkalı, Edirne-Halkalı bölgesel trenlerine ek pulman ve yataklı vagonlar eklendi. Ana hat ve bölgesel trenlere her gün 28 ek vagon eklenerek, 10 günlük tatil süresince toplamda 15 bin 200 ek koltuk kapasitesi sağlandı. Bayram süresince, ana hat, bölgesel ve YHT’ler ile toplamda 819 bin yolcu seyahat etti. YHT’leri 365 bin 356, ana hat trenlerini 133 bin 160, bölgesel trenleri ise 320 bin 484 yolcu kullandı.”

Uraloğlu, yaptıkları yatırımlarla Türkiye’nin konforlu ve yüksek sürüş güvenliği olan yollarla donatıldığını belirtti ve bayram tatili süresince 3 milyon 283 bin 978 yolcunun biletli, milyonlarca vatandaşın ise özel araçlarıyla seyahat ettiğini aktardı.

Uraloğlu, bayram tatili boyunca şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarının 92 bin 749 sefer yaptığını ve denetimler sayesinde vatandaşların otobüslerde rahat bir yolculuk yapabildiğini belirtti.