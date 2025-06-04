Bayram tatiline giderken parkta korkunç olay

Kaynak: İHA
Bayram tatiline giderken parkta korkunç olay

Bayram tatili için yola çıkan aile mola yerinde faciayı yaşadı. 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Amasya’da bayram tatili için memleketlerine giden ailenin mola verdiği yerde salıncaktan düşen 4 yaşındaki çocukları hayatını kaybetti.

Kurban Bayramı tatili için Kocaeli’den memleketleri Ordu’ya doğru giden Duran ailesi Amasya’da bir çay bahçesinde mola verdi.

Anne ve babasının salladığı salıncağın bir anda devrilmesi sonucu düşen 4 yaşındaki Yağız D., ağır yaralandı.

Ambulansla ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın şokunu yaşayan anne ve babanın acısını hastane görevlileri paylaşmaya çalıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Haberler
Süleyman Soylu’yu görenlerin ağzı açık kaldı! Bakın bu sefer nereden çıktı
Süleyman Soylu’yu görenlerin ağzı açık kaldı! Bakın bu sefer nereden çıktı
F-16: Göğün demir cellatları
F-16: Göğün demir cellatları
Reddit'ten yapay zeka devi Anthropic'e büyük şok: 100.000'den fazla yetkisiz erişim iddiasıyla dava açıldı
Reddit'ten yapay zeka devi Anthropic'e büyük şok: 100.000'den fazla yetkisiz erişim iddiasıyla dava açıldı
A Milli Takım, ABD'de sahaya indi
A Milli Takım, ABD'de sahaya indi
Denizin altındaki sessiz tarih yazarları: U-botların fevkalade hikâyesi
Denizin altındaki sessiz tarih yazarları: U-botların fevkalade hikâyesi