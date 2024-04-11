Bayram tatilinin acı bilançosu 38 can kaybı. Trafik canavarı iş başında

"Hayatla yarışılmaz" başlığıyla sosyal medya paylaşımı yapan Ali Yerlikaya Ramazan Bayramı nedeniyle 9 günlük tatilde yaşanan trafik kazaları sayısını açıkladı. Yerlikaya'nın açıklamasına göre ilk beş günde 3 Bin 71 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 38 kişi yaşamını yitirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın "Hayatla yarışılmaz" başlığıyla yaptığı sosyal medya paylaşımı şöyle:

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Bayram tatilinin ilk 5 gününde toplam 3 bin 71 trafik kazası meydana geldi. 38 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. 5 bin 26 vatandaşımız yaralandı."

*Bayram tatilinin ilk gününde toplam; (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı ve Çarşamba) . trafik kazası meydana geldi. vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti.vatandaşımız ise yaralandı.

*Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

*Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım.

*Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım.