Bayram tatilinin acı bilançosu 38 can kaybı. Trafik canavarı iş başında

Kaynak: Haber Merkezi
Bayram tatilinin acı bilançosu 38 can kaybı. Trafik canavarı iş başında
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bayram tatilinin ilk beş gününde meydana gelen kazalarda 38 kişinin yaşamlarını yitirdiğini açıkladı.

"Hayatla yarışılmaz" başlığıyla sosyal medya paylaşımı yapan Ali Yerlikaya Ramazan Bayramı nedeniyle 9 günlük tatilde yaşanan trafik kazaları sayısını açıkladı. Yerlikaya'nın açıklamasına göre ilk beş günde 3 Bin 71 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 38 kişi yaşamını yitirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın "Hayatla yarışılmaz" başlığıyla yaptığı sosyal medya paylaşımı şöyle:

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Bayram tatilinin ilk 5 gününde toplam 3 bin 71 trafik kazası meydana geldi. 38 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. 5 bin 26 vatandaşımız yaralandı."

*Bayram tatilinin ilk gününde toplam; (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı ve Çarşamba) . trafik kazası meydana geldi. vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti.vatandaşımız ise yaralandı.

*Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

*Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım.

*Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım.

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