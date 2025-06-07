Bayramın ilk gününde 14 bin 372 acemi kasap yaralandı

Kaynak: İHA
Bayramın ilk gününde 14 bin 372 acemi kasap yaralandı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Kurban Bayramı’nın ilk gününde 81 ilde kurban kesimi sırasında 14 bin 372 kişinin yaralandığını açıkladı

Açıklamada, bazı büyükşehirlerdeki başvuru sayılarına da yer verildi.

İLLERE GÖRE VAKA SAYILARI

Buna göre, Ankara’da 1.049, İstanbul’da 753, Konya’da 655, Gaziantep’te 634 ve Manisa’da 572 kişi kurban kesimi sırasında yaşadığı yaralanmalar nedeniyle hastaneye başvurdu.

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BAKAN UYARDI: KESİMLERİ UZMANLAR YAPMALI

Bakan Memişoğlu, açıklamasında kurban kesimlerinin profesyonel kişiler tarafından yapılmasının önemine vurgu yaparak, “Henüz kurbanını kesmeyen vatandaşlarımıza bu hususa dikkat etmeleri gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz” ifadelerini kullandı.

YARALILARA ŞİFA DİLEĞİ

Açıklamasının sonunda yaralanan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Memişoğlu, “Yaralanan vatandaşlarımıza Rabb’imden acil şifalar diliyorum” dedi.

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