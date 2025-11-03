Bayrampaşa Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Bahar Bozkurt, ANKA’ya verdiği röportajda tutuklu Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun sahiplendiği kedi Bulut'un da binadan uzaklaştırmak istendiğini, ancak sahiplenerek olası mağduriyeti önlediklerini iddia etmişti.

Süreci anlatan Bahar Bozkurt, “İstenmediği açıkça konuşuluyordu. 'Şimdi bunu ne yapacağız' gibi şeyler söylendiğini duydum. Bulut bize Hasan Başkanımızın emaneti. Sokağa atılmasına asla razı olmadık. Bizler hayvansever bir grubuz. Grup kararıyla ve kendi talebimle Bulut’a evimi açtım ve sahiplendim. Artık çok daha mutlu” ifadelerini kullandı.

CHP'li Meclis Üyesi Bahar Bozkurt

“ÖYLE BİR ŞEY YOK, DEZENFORMASYON VAR”

Bayrampaşa Belediyesi Özel Kalem Müdürü Ramazan Öztürk ise iddialara dair Yeniçağ muhabiri Süleyman Çay'a açıklamalarda bulundu. Öztürk, “Öyle bir şey yok, dezenformasyon var. CHP’li hanımefendi istedi, aldı. Biz geldiğimiz kedi yoktu. Zaten binayı gezen bir kedi” ifadelerini kullandı. Öztürk ayrıca Bahar Bozkurt’un ‘konuşuluyordu’ sözünde isim vermemesine de değindi.

İPTAL EDİLEN İLK SEÇİM SONRASI KAZANAN AKP’Lİ MAZBATAYI ALDI

CHP'li belediyelere yönelik operasyon sonucu Başkan Hasan Mutlu'nun tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından Bayrampaşa Belediyesi’nde mahkeme kararıyla iptal edilen ilk seçim sonrası göreve gelen AK Parti’li yeni Başkanvekili İbrahim Akın mazbatasını geçtiğimiz günlerde almıştı.