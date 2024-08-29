Bayrampaşa'da silahlı çatışma: 1 ölü 1 yaralı

Olayda bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı. Polis ekipleri, saldırganları yakalamak için yoğun bir arama çalışması başlattı.

Olay, saat 19.00 sıralarında İstanbul Bayrampaşa'nın Yıldırım Mahallesi Millet Caddesi üzerinde gerçekleşti. İddialara göre, caddede bulunan bir iş yerinin önünde oturan grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte grup içindeki iki kişi, yanlarında bulundurdukları silahlarla ateş açtı. Çatışmada Ali Çelik ve Ali Şen isimli iki kişi yaralandı. Şahıslar olay yerinden hızla kaçtı.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye sevk etti. Ali Şen, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekipleri, caddede çalışma yaparken, polis tarafından belirli bir bölge güvenlik şeridi ile kapatıldı. Emniyet güçleri, silahlı saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.