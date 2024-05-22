BBC: İranlı yetkililer enkazın 'İran İHA'larıyla bulunduğunu açıkladı

Pazar günü İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Amir Abdullahiyan’ı taşıyan helikopter dağlık ve sisin yoğun olduğu bölgede düşmüş ve Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı dahil 9 kişi helikopter kazasında hayatını kaybetti.

Azerbaycan, Ermenistan, Irak, Rusya ve Türkiye helikopter enkazını bulmak için arama kurtarma çalışmalarına destek verme önerisinde bulundu. Türkiye’den kalkan AKINCI İHA’da arama kurtarma çalışmalarına katılmış ve AA’ya göre helikopter enkazı ile ilk görsek temas gece saatlerinde sağlandı ve İran ile bu bilgiler anlık olarak paylaşıldı.

BBC İzleme Servisi’ne göre İranlı yetkililer konu hakkındaki açıklamalarında enkazın bulunmasında İran İHA’larının kullanıldığını açıkladı.

İran Kızılay Derneği başkanı Pirhossein Kolivan, enkazın bulunmasında kendi İHA’larının kullanıldığını şu sözler ile belirtti:

"Operasyon tamamen İranlı kurtarma ekipleri tarafından yürütüldü. Dışarıdan yardım almak, dış ülkelerden yardım alındığı yorumları söylentiden ibaret. Sahadaydım. Sevgili [kurtarma ekiplerimiz] bir saniye bile dinlenmeden ve uyumadan çalıştı. Helikopter enkazını gören İHA İran Kızılayı'na aitti".

İRAN DEVLET TELEVİZYONU DA AYNI KANIDA

İran Devletine bağlı olan IRTV1 kanalında da aynı gün yani 20 Mayıs tarihinde Türkiye saati ile 19,30’da helikopter enkazının İranlı İHA’lar tarafından bulunduğunu açıkladı.

IRTV1 kanalındaki yayına katılan kanalın Savunma Masası Muhabiri Younes Şadlou, yerel saatle 5.30 sularında İslami Devrim Muhafızları'nın Kudüs Gücü'ne ait özel bir İHA'nın helikopteri Uzi köyünün güneybatısında tespit ettiğini söyledi.

“AKINCI’NIN BULDUĞU YERDEN 10 KM UZAKTA BULUNDU”

Kanalın Savunma Masası Muhabiri Younes Şadlou, helikopter enkazının bulunmasında Türkiye ve Rusya’nın rolü hakkında yaptığı açıklamada Türk İHA’sının Türkiye’nin isteği ve İranlı yetkililerin kabul etmesi ile yardıma geldiğini ve Rusya’nın da kendi özel kurtarma donanımlarını da gönderdiklerini söyledi.

Şadlou açıklamasının devamında Akıncı İHA’sının helikopterin yerini tam olarak bulmadıklarını ve enkazın Devrim Muhafızları İHA’sı tarafından tespit edildiğini açıkladı. İran basınında da, bir grup gönüllü bisikletlinin helikopter enkazına ilk ulaşan taraf olduğu haberlerini de verdi.

Reform yanlısı günlük Arman-e Emrouz gazetesi ise, Akıncı'nın helikopter enkazını bulmasının Türkiye'nin başarılı mali kalkınmasıyla ilgili olduğunu ve İran'ın "ekonomik izolasyonu" ve "yaptırımlar nedeniyle yeni teknolojilere erişmekteki başarısızlığını" gösterdiğini yazdı.

Gazete, Türkiye'nin gece görüşü araçları ve İHA'lara sahip 32 kişilik bir kurtarma ekibini İran Dışişleri Bakanlığı'nın talebiyle İran'a gönderdiğini belirtti.

İRAN SOSYAL MEDYASI NE DİYOR?

Akıncı’nın operasyona katılması hakkında İranlılar da sosyal medya hesaplarından konu hakkında açıklamalarda bulundu.

İran basınında, bir grup gönüllü bisikletlinin helikopter enkazına ilk ulaşan kişiler olduğu haberleri de yer aldı.

Reform yanlısı günlük Arman-e Emrouz gazetesi, Akıncı'nın helikoper enkazını bulmasının Türkiye'nin başarılı mali kalkınmasıyla ilgili olduğunu ve İran'ın "ekonomik izolasyonu" ve "yaptırımlar nedeniyle yeni teknolojilere erişmekteki başarısızlığını" gösterdiğini yazdı.

Gazete, Türkiye'nin gece görüşü araçları ve İHA'lara sahip 32 kişilik bir kurtarma ekibini İran Dışişleri Bakanlığı'nın talebiyle İran'a gönderdiğini belirtti.