BBP Genel Başkanı Destici'den karma eğitimi hedef alan Bakan Yusuf'a destek

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in ‘kız okulları açabiliriz’ sözerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

BBP Genel Başkanı Destici'den karma eğitimi hedef alan Bakan Yusuf'a destek

BBP lideri Mustafa Destici, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in laikliği ve karma eğitimi hedef alan 'kız okulları açabiliriz' sözlerini desteklediğini açıkladı. Destici, 'kadın üniversiteleri' açılması gerektiğini de belirtti.

Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Destici, Tekin’i desteklediğini belirterek, “Milli Eğitim Bakanımızın kız çocuklarımız için müstakil okullar açılmasıyla ilgili önerisine tereddütsüz katılıyor ve destekliyorum” ifadelerini kullandı.

‘LAİKLİK ADI ALTINDA…’

Öte yandan Destici, ‘kadın üniversiteleri’ açılması gerektiğini de belirtti.

Destici, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Laiklik adı altında buna karşı çıkanların asıl niyetlerinin inanç-din düşmanlığı olduğunu biliyoruz.

Binaenaleyh onların zırvalarına aldırmadan çalışmalar süratle başlatılarak önümüzdeki eğitim öğretim yılında hayata geçirilmelidir.

Okullarımızın hangi türde ve ne şekilde olacağına TBMM, seçilmiş Cumhurbaşkanı ve hükümet, Çocuklarımızın hangi okula gideceğine de aileleri ve kendileri karar verir. Gerisi lafügüzaf…

‘KADIN HASTANESİ VE ÜNİVERSİTELERİ'

Japonya’daki gibi kadın üniversiteleri de açmalıyız. Şehir hastanelerinden başlayarak her ile en az bir kadın hastanesi de planlamalıyız.

Hayatımızı, eğitim sistemimizi, üniversitelerimizi ya da hastanelerimizi emperyalist batıya ya da sola göre dizayn etmek zorunda değiliz. İlim nerede ise gidip alırız. Lâkin, yöntemi kendi inanç ve kültür değerlerimize göre kurgulayıp uygulamalıyız.”

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