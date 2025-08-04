BBP İl Başkanı ve teşkilatı, Milli Yol Partisi'ne katıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
BBP İl Başkanı ve teşkilatı, Milli Yol Partisi'ne katıldı

Mardin’de dikkat çeken bir siyasi gelişme yaşandı. Büyük Birlik Partisi (BBP) Mardin İl Başkanı Sayın Süleyman Aydoğan, beraberindeki il yönetimi ve teşkilat mensuplarıyla birlikte görevlerinden toplu olarak istifa ederek Milli Yol Partisi’ne katıldıklarını duyurdu.

Söz konusu katılım, Mardin’deki siyasi dengeleri değiştirecek nitelikte değerlendirildi.

Teşkilatın tamamının istifasıyla gerçekleşen bu geçiş, yalnızca bir partisel değişiklik değil, aynı zamanda ideolojik bir yön değişimini de işaret etti.

Süleyman Aydoğan yaptığı açıklamada, “Uzun yıllar hizmet ettiğimiz Büyük Birlik Partisi’nden ayrılma kararımız kolay olmadı. Ancak geldiğimiz noktada; milletimizin değerlerine daha güçlü sahip çıkan, halkın sesini daha gür dile getiren bir yapının parçası olma kararı aldık. Milli Yol Partisi’nin duruşu, söylemi ve liderliği bizlere umut vermektedir” ifadelerini kullandı.

Milli Yol Partisi yetkilileri ise, yeni katılımların hem Mardin teşkilatına hem de partiye önemli bir güç kattığını belirterek, “Süleyman Aydoğan ve arkadaşlarını aramızda görmekten onur duyuyoruz. Bu katılım, partimizin büyüyen halk desteğinin açık bir göstergesidir” değerlendirmesinde bulundu.

Mardin’de gerçekleşen bu önemli gelişmenin, bölgedeki siyasi tabloyu ve seçim dinamiklerini derinden etkilemesi bekleniyor.

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