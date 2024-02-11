BBP lideri Destici'ye Yeniden Refah şoku

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kırşehir'de partisinin Mucur Seçim Ofisi'nin açılışında konuştu. Destici’nin gündeminde; terörle mücadele ve terörün siyasi uzantıları, Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısı, Küçükçekmece’deki AKP seçim çalışmasına saldırı, Gazze’de devam eden sıcak çatışma vardı.

Konuşması sırasında bir vatandaş Destici'ye tepki göstererek, "Yeniden Refah Partisi gelecek, faizleri düşürecek, hizmeti getirecek" dedi.

Destici'nin konuşmasından öne çıkanlar ise şöyleydi:

"GİT PROPAGANDANI ŞURADA YAP"

Destici, bunun üzerine "Nezaket, adap diye bir şey var ya. Buraya hangi parti olursa olsun bir partinin genel başkanı gelmiş. Adayı var konuşuyor. Buraya gelip de o genel başkana, başka bir partinin propagandası yapılır mı? Git şurada yap kardeşim. Bir de biz kardeşiz diyoruz ama olmaz ki bu böyle. Bir derdin, isteğin, arzun varsa söyle ama nezaket diye bir şey var. Üstelik biz 'kardeşiz' diyoruz. Kardeş kardeşe, kardeşçe davranmak zorunda. Şimdi bazı partilerimizin şöyle bir şeyleri var. Biz öyle değiliz. İlla biz olalım demiyoruz. Ülkemiz, devletimiz, milletimiz için neyse o olsun diyoruz. Ve her zaman devletimizin varlığı, ülkemizin birliği, milletimizin geleceği için de ortak azami müştereklerde bulunduklarımızla hep işbirliği yaptık" dedi.

“ÇAĞLAYAN ADLİYESİ SALDIRGANLARI TERÖR YANDAŞI SİYASİ PARTİLER TARAFINDAN MECLİS'TE SAVUNUCULUĞU YAPILANLARDIR”

"Bunlar, başta PKK'nın siyasi uzantısı olmak üzere onun yandaşı siyasi partiler tarafından Meclis'te savunuculuğu yapılanlar. Onun için herkese diyoruz ki aklınızı başınıza alın, terör ve uzantılarıyla aranıza mesafe koyun, ondan sonra ne söyleyecekseniz söyleyin. Biz dinlemeye hazırız. Devletimiz ve milletimiz dinlemeye hazır. Ama kırmızı çizgimiz neresi? Terör ve şiddet. Terör ve şiddetle asla bir şey elde edilemez. Terör ve şiddet sonuç getirmez, ölüm, kan ve gözyaşı getirir."

“MİLLET YETKİ VERİRSE İDAMI GERİ GETİRECEĞİZ”

Destici, cezaların arttırılması gerektiğine ve bu bağlamda BBP'nin idam cezasının geri gelmesini desteklediğini dikkati çekerek, milletin kendilerine yetki verdiği durumda idamı getireceklerini söyledi.

KÜÇÜKÇEKMECE SALDIRISINI LANETLEDİ

Destici, İstanbul Küçükçekmece'de AKP'nin seçim çalışması esnasında düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan vatandaşa acil şifa dileyerek saldırıyı düzenleyenleri lanetledi.

"DOĞU TÜRKİSTAN DA FİLİSTİN DE BİZİM DAVAMIZDIR”

"Doğu Türkistan da Filistin de bizim davamızdır. Doğu Türkistan'daki zulüm durana ve hakkı olan bağımsızlığı kazanana kadar 'Bağımsız Doğu Türkistan' demeye devam edeceğiz. Doğu Türkistan'daki hassasiyetimizi Filistin'de de devam ettiriyoruz. Gazze'ye giden tek genel başkan bu kardeşiniz. Gazze'yi ve durumunu en iyi bilenlerden birisiyim. Onun için şu anda Gazze'de neler yaşandığını tahmin edebiliyorum ki zaten dünyanın gözü önünde yaşanıyor. Katil ve terörist İsrail önce Gazze'nin kuzeyindekileri güneye sürdü ve yarısından fazlasını Refah Kapısı'na topladı. Dün de orayı bombaladı. Onlarca Filistinli ve Gazzeli masum insan hayatını kaybetti. Tümüne Allah'tan rahmet diliyorum. Katil, terörist ve Siyonist İsrail'i de bir kere daha lanetliyorum."