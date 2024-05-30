BDDK Başkanı açıkladı: 100 Milyon dolarlık kripto paraya el koyduk

Düzenleme: Kaynak: AA
BDDK Başkanı açıkladı: 100 Milyon dolarlık kripto paraya el koyduk

Kripto varlıklara ilişkin kanun teklifinin Meclis Plan Bütçe Komisyonundaki görüşmelerinde açıklamalarda bulunan MASAK Başkanı Hasan Kaymak, Yurt dışında 100 milyon dolar kripto varlığa en konulduğunu söyledi.

Kripto varlıklarla ilgili kanun teklifiyle ilgili Meclis Plan Bütçe Komisyonunda konuşan MASK Başkanı Hasan Kaymak kripto paralarla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

MASAK Başkanı Hasan Kaymak yurt dışında 100 milyon dolar kripto varlığa savcılıklar aracılığı ile el konulmasını sağladıklarını söyledi.

MASAKS Başkanı Hasan Kaymak, Kripto varlıklara ilişkin kanun teklifinin Meclis Plan Bütçe Komisyonundaki görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi veren MASAK Başkanı Kaymak, Thodex’e ilişkin 350 milyon liralık zarar tespit ettiklerini ifade etti. Kripto varlıklarda başta şüpheli işlem bildirimi olmak üzere yükümlülük açısından 100 milyon liralık ceza kestiklerini söyleyen Kaymak, yine yükümlülük açısından 60 tane kripto varlık sağlayıcısının radarlarında olduğunu söyledi.

Merkez Bankası PPK Üyesi Fatma Özkul ise milletvekillerinin kripto varlıklarını ödeme aracı olarak kullanılmasına ilişkin soruyu yanıtlarken, kripto varlık tanımının yapılmadığı için bugüne kadar bir ödeme aracı olarak tanımlamadıklarını belirtti. Yasanın çıkmasının ardından bu konuda çalışacaklarını söyledi.

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