BDDK'dan enflasyon düzeltmesi duyurusu

Kaynak: AA
BDDK'dan enflasyon düzeltmesi duyurusu
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), bankaların sermaye yeterliliği ölçümünde kredi riskine esas tutar hesaplamasında 1 Ocak 2024’ten itibaren 26 Haziran 2023 döviz kurunun kullanılacağını açıkladı.

BDDK, bankaların sermaye yeterliliği ölçümünde kredi riskine esas tutar hesaplamasında, 1 Ocak 2024’ten itibaren 26 Haziran 2023 tarihli döviz kuru kullanılacağını bildirdi. BDDK’nin internet sitesinde yayımlanan duyuruda, bankaların elinde bulunan menkul kıymetlerden, 1 Ocak 2024’ten itibaren “Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Menkul Değerler” portföyündekilerin net değerleme farkları eksi ise, bu farkların Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik[1][1] kapsamında hesaplanan ve sermaye yeterliliği oranında göz önünde bulundurulmayacak öz kaynak tutarına dahil edilmeyeceği belirtildi.

Aynı portföydeki menkul kıymetlerin 1 Ocak 2024’ten sonra alınması halinde ise yönetmeliğin mevcut hükümlerinin geçerli olacağı kaydedildi. Duyuruda ayrıca, bankaların kredi riskine esas tutar hesaplamasında, parasal ve parasal olmayan varlıklardan, yabancı para birimindeki ve tarihi maliyetle ölçülenler hariç, Türkiye Muhasebe Standartları2 doğrultusunda değerlenenlerin ve bunlara ilişkin özel karşılıkların 30 Aralık 2022 tarihli Merkez Bankası3 döviz alış kurunun kullanılabileceği uygulamasının, 1 Ocak 2024’ten itibaren 26 Haziran 2023 tarihli Merkez Bankası döviz alış kurunun kullanılması şeklinde sürdürüleceği ifade edildi. Bu uygulamanın, BDDK’nın aksi yönde bir karar alana kadar devam edeceği bildirildi.

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