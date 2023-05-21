Bebeğe istismar olayına yayın yasağı getirildi

Zonguldak'ta Furkan Sevinç'in cinsel istismarına maruz kaldıktan sonra hayatını kaybeden 2 yaşındaki bebeğin ablasının da aynı kişi tarafından istismara maruz kaldığı ortaya çıktı.

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

Çaycuma Cumhuriyet Savcılığı'nın talebi üzerine mahkeme tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıncaya kadar dosya hakkında yayın yasağı getirildi. Kararda şöyle denildi:

"Şüpheli tarafından cinsel istismara uğradığı, yine şüphelinin bu eylemine devamla yaşı küçük mağduru tasarlayarak öldürmeye teşebbüs ettiği, devam olunan soruşturma kapsamında mağdur Nisa Nur Ö.'nün ablası olan yaşı küçük R.Ö.'nün de benzer şekilde cinsel istismara uğradığı olayla ilgili olarak başkalarının şöhret ve haklarının toplum sağlığının ve ahlakının, milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliğini ve toprak bütünlüğünün korunması, devlet sırlarının açıklanmasının veya suç işlenmesinin önlenmesi, yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması amacıyla soruşturma tamamlanıncaya kadar soruşturma dosyası kapsamında hakkında yazılı, görsel ve internet medyasında, sosyal medyada her türlü haber, röportaj. elestiri vb. yayın yapılmasının 5187 sayılı kanunun 3/2 maddesi gereğince yasaklanmasına karar verilmiştir."