Bebeği ‘doymuyor’ düşüncesiyle fazla beslemenin zararları ortaya çıktı

Editör: Beyza Damgacıoğlu

Bebeklerde sık görülen kolik sorunuyla ilgili BEÜ Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Cumhur Aydemir, ailelere önemli uyarılarda bulundu.

Kolik, sağlıklı bebeklerde yoğun ve uzun süreli ağlama veya huzursuzluk olarak tanımlanıyor.

Aydemir, bu durumun altında başka bir hastalığın yatmadığından emin olmak gerektiğini, bazı davranışsal ve bitkisel yöntemlerle bebeği sakinleştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Ayrıca, bebeğin doymadığı düşüncesiyle fazla beslenmesinin kolik şikayetini artırabileceğini, bu nedenle beslenme davranışının düzenli olması gerektiğini belirtti.

Kolikli bebeklerde ileride alerjik hastalıklar, reflü, migren gibi sorunların daha fazla görülebileceğini de ifade etti.

BEBEKLERDE KOLİK NEDİR?

Kolik, sağlıklı bebeklerin sebepsiz yere uzun ve sık sık ağlaması veya huzursuz olması durumudur.

Kolik, ebeveynleri zorlayabilir çünkü bebeklerin neden rahatsız olduğunu anlamak veya onları sakinleştirmek kolay olmayabilir.

Kolikli bebeklerde en yoğun ağlama dönemi genellikle 6 haftalıkken başlar ve 3-4 aylıkken azalır.

Kolik zamanla kendiliğinden geçse de, yeni doğanın bakımı için ekstra bir stres kaynağı olabilir.

Ebeveynler, kolik ataklarını hafifletmek ve kendi ruh sağlıklarını korumak için bazı yöntemler deneyebilirler. Ayrıca ebeveyn-çocuk ilişkisini güçlendirmek için fırsatlar yaratabilirler.

KOLİK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bebeklerin ilk üç ayda sık sık ağlama veya huzursuz olma durumu normaldir. Ancak normal ağlama miktarını belirlemek güçtür.

Genel olarak, haftada üç günden fazla, günde üç saatten fazla ağlayan bebeklere kolik tanısı konabilir. Kolikli bebeklerin belirtileri ve semptomları ağlama ve huzursuzluk şeklindedir.

Kolikli bebekler, yoğun ve çığlık şeklinde ağlarlar. Bu ağlama, açlık veya bez değişimi gibi belirli bir nedenle ilgili değildir.

Ağlama durduktan sonra bile bebek rahatlamaz. Kolik atakları genellikle akşam saatlerinde olur ve belli bir düzeni vardır.

Bazı kolikli bebeklerde gaz çıkarma veya kaka yapma sonrasında semptomlarda iyileşme görülebilir.

Bu gazın büyük olasılıkla ağlama sırasında yutulan havadan kaynaklandığı düşünülmektedir.

Aşırı ve teselli edilemeyen ağlama, bir hastalığın belirtisi de olabilir.

Yenidoğanda kolik belirtileri ile birlikte diğer semptomlar da varsa, bir doktora danışmak gerekir.