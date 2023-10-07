Bebeği ‘doymuyor’ düşüncesiyle fazla beslemenin zararları ortaya çıktı

Uzmanı, “Bebeği ‘doymuyor’ düşüncesiyle fazla beslemek kolik şikâyetini artırabilir” diyerek uyarılarını açıkladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Bebeği ‘doymuyor’ düşüncesiyle fazla beslemenin zararları ortaya çıktı

Editör: Beyza Damgacıoğlu

Bebeklerde sık görülen kolik sorunuyla ilgili BEÜ Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Cumhur Aydemir, ailelere önemli uyarılarda bulundu.

Kolik, sağlıklı bebeklerde yoğun ve uzun süreli ağlama veya huzursuzluk olarak tanımlanıyor.

Aydemir, bu durumun altında başka bir hastalığın yatmadığından emin olmak gerektiğini, bazı davranışsal ve bitkisel yöntemlerle bebeği sakinleştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Ayrıca, bebeğin doymadığı düşüncesiyle fazla beslenmesinin kolik şikayetini artırabileceğini, bu nedenle beslenme davranışının düzenli olması gerektiğini belirtti.

Kolikli bebeklerde ileride alerjik hastalıklar, reflü, migren gibi sorunların daha fazla görülebileceğini de ifade etti.

BEBEKLERDE KOLİK NEDİR?

Kolik, sağlıklı bebeklerin sebepsiz yere uzun ve sık sık ağlaması veya huzursuz olması durumudur.

Kolik, ebeveynleri zorlayabilir çünkü bebeklerin neden rahatsız olduğunu anlamak veya onları sakinleştirmek kolay olmayabilir.

Kolikli bebeklerde en yoğun ağlama dönemi genellikle 6 haftalıkken başlar ve 3-4 aylıkken azalır.

Kolik zamanla kendiliğinden geçse de, yeni doğanın bakımı için ekstra bir stres kaynağı olabilir.

Ebeveynler, kolik ataklarını hafifletmek ve kendi ruh sağlıklarını korumak için bazı yöntemler deneyebilirler. Ayrıca ebeveyn-çocuk ilişkisini güçlendirmek için fırsatlar yaratabilirler.

KOLİK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bebeklerin ilk üç ayda sık sık ağlama veya huzursuz olma durumu normaldir. Ancak normal ağlama miktarını belirlemek güçtür.

Genel olarak, haftada üç günden fazla, günde üç saatten fazla ağlayan bebeklere kolik tanısı konabilir. Kolikli bebeklerin belirtileri ve semptomları ağlama ve huzursuzluk şeklindedir.

Kolikli bebekler, yoğun ve çığlık şeklinde ağlarlar. Bu ağlama, açlık veya bez değişimi gibi belirli bir nedenle ilgili değildir.

Ağlama durduktan sonra bile bebek rahatlamaz. Kolik atakları genellikle akşam saatlerinde olur ve belli bir düzeni vardır.

Bazı kolikli bebeklerde gaz çıkarma veya kaka yapma sonrasında semptomlarda iyileşme görülebilir.

Bu gazın büyük olasılıkla ağlama sırasında yutulan havadan kaynaklandığı düşünülmektedir.
Aşırı ve teselli edilemeyen ağlama, bir hastalığın belirtisi de olabilir.

Yenidoğanda kolik belirtileri ile birlikte diğer semptomlar da varsa, bir doktora danışmak gerekir.

Öne Çıkanlar
Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım
Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım
Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Cumhuriyet Bayramı ikramiyesini kimler ne zaman alabilecek?
Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Cumhuriyet Bayramı ikramiyesini kimler ne zaman alabilecek?
MasterChef All Star 111. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 111. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Deprem bölgesinde zor şartlarda çalışarak KPSS’de alanında ilk 100’e giren öğretmen adayı mülakatların kaldırılmamasına isyan etti
Deprem bölgesinde zor şartlarda çalışarak KPSS’de alanında ilk 100’e giren öğretmen adayı mülakatların kaldırılmamasına isyan etti
İmamoğlu’nun AKP’li Belediyede açtığı İBB'nin tesisi vatandaşa zulme dönüştü
İmamoğlu’nun AKP’li Belediyede açtığı İBB'nin tesisi vatandaşa zulme dönüştü
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
Son Haberler
Esir alınan İsrail askerleri Gazze’ye böyle getirildi. Döve döve getirdiler Dünya
Esir alınan İsrail askerleri Gazze’ye böyle getirildi. Döve döve getirdiler
İsrail'deki ABD Büyükelçiliği'nden vatandaşlarına uyarı Dünya
İsrail'deki ABD Büyükelçiliği'nden vatandaşlarına uyarı
Kadir İnanır ''Benden Randevu alın'' dedi. Kadirizm kurallarına yeni madde eklendi. Kadirizm ne demek Magazin
Kadir İnanır ''Benden Randevu alın'' dedi. Kadirizm kurallarına yeni madde eklendi. Kadirizm ne demek
Dijital cüzdanlarla kolay ve güvenli ödemelerin önü açılıyor Ekonomi
Dijital cüzdanlarla kolay ve güvenli ödemelerin önü açılıyor
Gram altında bu seviyeden alım yapan parayı cebine koyar Ekonomi
Gram altında bu seviyeden alım yapan parayı cebine koyar
Fethiye’de düştü ABD’li pilot öldü Gündem
Fethiye’de düştü ABD’li pilot öldü
Afgan kaçak çocuk parkında genç kıza tecavüz etti. İstilaya direnişe ırkçılık diyenler buna ne diyecek Gündem
Afgan kaçak çocuk parkında genç kıza tecavüz etti. İstilaya direnişe ırkçılık diyenler buna ne diyecek