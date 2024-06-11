Bebeğin karnından 400 binde 1 görülen tümör çıktı. Doktor şaştı kaldı

Düzenleme: Kaynak: AA
Bebeğin karnından 400 binde 1 görülen tümör çıktı. Doktor şaştı kaldı

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla, 7 aylık Züleyha bebeğin karnından nadir görülen yaklaşık 800 gram ağırlığında bir kitle çıkarıldı ve bebek sağlığına kavuştu.

Aksaray'da yaşayan Selçuk ve Nadire Çal çiftinin bebekleri Züleyha'nın karnındaki şişlik nedeniyle ilk olarak bir polikliniğe, ardından da Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü.

Burada, birçok uzmandan oluşan bir heyetin aldığı kararla, Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Canan Kocaoğlu liderliğindeki ekip tarafından 3,5 saat süren bir operasyonla kitle başarıyla çıkarıldı.

Doç. Dr. Kocaoğlu, bebeğin annesi tarafından fark edilen karnındaki şişlik üzerine hastaneye getirildiğini ve yapılan muayenede, Züleyha'nın karnında büyük, sert ve hareket etmeyen bir kitle tespit edildiğini belirtti.

Yapılan tetkikler ve onkoloji konseyinin değerlendirmesi sonucunda, karnın arka duvarında yer alan ve büyük damarların yanında bulunan 17 santimetre çapındaki kitle, teratom olarak tanımlandı ve tamamen çıkarıldı.

Bebeğin sağlığına tamamen kavuştuğu ve bu tür teratomların çok nadir görüldüğü, 400 binde 1 oranında olduğu ifade edildi.

Kocaoğlu, bebeğin iki yıl süreyle takip edileceğini ve durumunun iyi olduğunu, beslenme ve bağırsak fonksiyonlarının normal olduğunu ekledi.

Anne Nadire Çal, bebeğinin karnındaki mandalina büyüklüğündeki sertliği fark ettiğinde büyük endişe yaşadığını ve hemen hastaneye başvurduğunu söyledi.

Baba Selçuk Çal ise, zorlu bir ameliyatın ardından bebeğini sağlıklı bir şekilde kucaklayabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Aile, Doç. Dr. Canan Kocaoğlu ve ekibine minnettarlıklarını ifade etti.

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