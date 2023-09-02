Bebeğini kaybetmişti! Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan hastane çıkışı görüntülendi

Geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu açıklayan ancak geçen hafta 2 aylık bebeğini kaybeden Aslıhan Doğan Turan, önceki gün Nişantaşı'nda hastane çıkışı objektiflere yansıdı.

Bebeğini kaybetmişti! Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan hastane çıkışı görüntülendi

Arda Turan ile 2018'de dünyaevine giren Aslıhan Doğan, aynı yıl Hamza Arda'nın doğumuyla ilk kez anne olma mutluluğu yaşamış, 2020'de ikinci oğlu Asil Aslan'ı kucağına almıştı.

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İki aylık hamile Aslıhan Doğan Turan, geçtiğimiz günlerde gittiği rutin doktor kontrolünde bebeğini kaybettiğini öğrenmiş, üçüncü çocuk heyecanı yarım kalmıştı.

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"HAMZA ARDA İÇİN GELDİK"

Aslıhan Doğan Turan, önceki gün Nişantaşı Amerikan Hastanesi’ndeydi. Ünlü isim, büyük oğlu Hamza Arda ve annesiyle beraber hastane çıkışı görüntülendi.

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Basın mensuplarının 'geçmiş olsun' dileklerini iletmesi üzerine Aslıhan Doğan, “Kendim için değil, Hamza Arda için geldik arkadaşlar. Rutin kontrollerimiz vardı. Şimdi eve gidiyoruz” ifadelerini kullandı.

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"KIZ OLSUN, ADI FARAH ASLIHAN OLSUN"

İki erkek çocuğu olan Arda Turan-Aslıhan Doğan çifti, her fırsatta ne kadar kalabalık bir aile olmak istediklerini dile getiriyordu. Sosyetik güzek, "Kısmet olursa ikimizin de istediği bir şey. Arayı açmadan üçüncü çocuğu doğurmak isterim. İki oğlum var, üçüncüsü kız olursa çok mutlu olurum. Kızım olursa adının Farah Aslıhan olmasını istiyorum" açıklamasını yapmıştı.


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