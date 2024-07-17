Bebeğini kucağına alamadan hayatını kaybetti

Muğla'da Düğerek mahallesinden Menteşe yönüne ilerleyen Pınar Kaya yönetimindeki 48 AB 178 plakalı otomobil bir anda kontrolden çıktı.

Kaya’nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, daha sonra yol kenarındaki tarlaya uçtu. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptıkları ihbar sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipler yönlendirildi.

SEZARYENLE KIZ ÇOCUĞU DÜNYAYA GETİRDİ

Muğla Eğitim-Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve 37 haftalık hamile olduğu belirlenen Kaya, sezaryenle kız çocuğu dünyaya getirdi.

KUCAĞINA ALAMADAN YAŞAMINI YİTİRDİ

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Pınar Kaya, bugün öğleden sonra 9 günlük yaşam savaşını daha fazla sürdüremedi. Bebeğini kucağına alamadan yaşamın yitiren Kaya'nın ölümü sonrası yakınları büyük acı yaşadı.

BEBEĞİN DURUMU İYİ

Öte yandan talihsiz kaza sonrası sezaryenle dünyaya gözlerini açan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.