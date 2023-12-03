Bebeğiniz öksürüyorsa ne yapmalı?

Bebeklerin öksürmemesi için ne yapmalı?

Erhan Songür KAYNAK: Haber Merkezi
Bebeğiniz öksürüyorsa ne yapmalı?

Hemen her bebek öksürür. Ancak bunun en önemli nedenlerinden biri de siz olabilirsiniz. Peki bebekleri öksürmesini nasıl anlayabiliriz? İşte o sorunun yanıtı…

"Bebeklerde öksürüğe ne iyi gelir?" sorusu ile birlikte öksürük oluşumunu önlemek için yapılabilecekler de merak edilmektedir. Bu yöntemler sayesinde bebeklerin öksürük yaşama riski minimuma indirgenebilir.

ÖKSÜRMEMESİ İÇİN NE YAPMALI?

Soğuk havalarda korunmaları sağlanmalıdır.

Özellikle kış mevsimlerinde taze sebze ve meyveler tüketmeleri sağlanmalıdır.

Yeterli miktarda sıvı tüketmesine özen gösterilmeli.
Bebeklerin bulunduğu ortam düzenli olarak havalandırılmalıdır.

Bebeklerin yanında sigara tüketilmemelidir.

Uyumadan önce bebeğin boğazını yumuşatmak için ılık bir şeyler verilmelidir. Süt salgı oluşumunu artırdığı için 6 aylıktan büyük bebeklere süt yerine pekmez verilebilir.

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