Bebeğinizi kucağınıza alıyor musunuz

İlk kez anne ve baba olan çiftler, çevrelerinden birçok kişinin önerisine ve isteklerine maruz kalır. Her türlü önerinin doktorlara danışılması gerektiğini söyleyen uzmanlar, bazen bu önerilerin anne ile bebek arasındaki iletişimi etkilediğini açıklıyor. Bebekler ile kurulan ilişkinin ilk temellerini sağlam atmak ailenizin geleceği için de çok önemli.

KUCAĞA ALIŞMASIN SÖZÜ YANLIŞ MI?

Çevrenizdeki kişilerin çoğu bebeğinizi kucağa almanız ile ilgili olarak: "Kucağa alıştırma, sonra başa çıkamazsın, bırak ağlasın" gibi sözlerle sizde kucaklama fobisi oluşturabilir. Eskiden beri süregelen bu alışkanlık bugün geçerli değildir. Önceden annenin zamanının olması nedeniyle bu şekilde alıştırılırken bugün artık annelerin bebekleriyle iletişim kurmaları için bolca vakti bulunuyor. Kısacası bebeğinizi rahatça kucağınıza alabilirsiniz.

Ev işlerinde anneye yardımcı olacak birçok teknolojik alet, yakınlarınız ve sevdikleriniz de olduğundan bebeğinizi kucağınızda sevmeye bol bol vaktiniz olacaktır. Dozunda olmak kaydıyla bebeğinizi kucağınıza almalı, ona yanında olduğunuzu hissettirmelisiniz. Anne karnındaki süreçten yeni bir dünyaya geçişinde bebekler, kendilerini anlayacak birilerine ihtiyaç duyarlar. Onu kucağınıza alarak ona bu güvenli ortamı sunmuş olursunuz.



