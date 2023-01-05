Bebeğinizin neden ağladığını 10 saniyede öğreneceksiniz. Yüzde 95 oranında doğru tespit yapıyor

tv100’de yer alan habere göre; ‘Tüketici Elektroniği Şov' unda sergilenecek olan yapay zekâ destekli cihaz, bebeklerin ağlamasını dinleyerek 10 saniye içinde aç mı, yorgun mu, teselliye mi ihtiyacı var veya bezi kirli mi, bebeğin sorunu ne ise ebeveyni uyaracak.

Teknoloji, insanları günden güne şaşırtmaya sürdürüyor. Özellikle yeni anne ve babaların eli ayağı olacak bu yapay zekâ destekli üretilen yeni cihaz ile bebeğinizin neden ağladığını saniyeler içinde anlayacaksınız. Cihaz, yüzde 95 oranında doğru tespit yapıyor.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte pek çok farklı alanda insan hayatını kolaylaştıran yeni cihazlar ve makineler de piyasaya giriyor.

SESİ ÇALACAK ŞEKİLDE PROGRAMLANDI

Anne ve babalar, çoğu zaman derdini anlatamayan bebeklerinin sorunlarının ne olduğunu anlamaya ve çözmeye çalışır. Özellikle yeni anne baba olan ebeveynlerin hayatlarını büyük ölçüde kurtaracağı düşünülen cihaz ile bebeğin sorunu saniyeler için anlaşılacak ve hızlıca aksiyon alınabilecek.

Yapay zekâ, herhangi bir zamanda bir bebeğin fizyolojik durumunu takip etmek için bir ağrı ve rahatsızlık analizi yapabiliyor. Cihaz ayrıca bebeğin 'yorgun' olduğunu algıladığında özenle tasarlanmış uyku yardımı ışığını açarken otomatik olarak bir ninni ve patentli rahim simülasyonu sesi çalacak şekilde programlanmıştır.