Bebek beşiğinden esrar çıktı

Çorum’da polis ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Bebek beşiğinden esrar çıktı

Çorum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar çerçevesinde il merkezi ve Sungurlu ilçesinde 22 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

aw887495-01.jpgBEBEK BEŞİĞİ VE AYAKKABILIKTAN ESRAR ÇIKTI

30 ekip ve 154 personelin katıldığı operasyonda, daha önce belirlenen adreslerde narkotik dedektör köpekleriyle detaylı arama yapıldı. Yapılan aramalarda bebek beşiği ve ayakkabılıktan esrar maddesi çıktı.

aw887495-05.jpgOperasyonda 22 gram sentetik kannabinoid, 63 tablet sentetik ecza, 11 gram esrar, 1,5 gram kenevir tohumu, 0,65 gram metamfetamin, 2 adet tabanca, 61 adet fişek ile 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

aw887495-09.jpgGözaltına alınan şahıslar 6 şüpheli şahıs hakkında işlem başlatıldı. (İHA)

Öne Çıkanlar
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Son Haberler
Kuşadası'nda akıllı çöp konteyneri dönemi başlıyor Güncel
Kuşadası'nda akıllı çöp konteyneri dönemi başlıyor
Bodrum’da ‘kayık ustalarına saygı gecesi’ düzenlendi Güncel
Bodrum’da ‘kayık ustalarına saygı gecesi’ düzenlendi
Yarı finalde kıtalararası derbi heyecanı yaşanacak Spor
Yarı finalde kıtalararası derbi heyecanı yaşanacak
AB 11'inci yaptırım paketinin detaylarını paylaştı Dünya
AB 11'inci yaptırım paketinin detaylarını paylaştı
Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasındaki görüşme 10-11 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak Güncel
Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasındaki görüşme 10-11 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak
Suriyeli kadından 'Suriyelileri göndereceğiz' diyen Akşener'e skandal sözler. Oy kullanmaya giderken bunları unutmayın Güncel
Suriyeli kadından 'Suriyelileri göndereceğiz' diyen Akşener'e skandal sözler. Oy kullanmaya giderken bunları unutmayın