Bebek katili için yapılacak düzenleme ortaya çıktı!

Gazeteci, yazar Nuray Babacan, İmralı canisi Abdullah Öcalan için Ankara’daki kulislerde konuşulan kulis bilgilerini okurlarıyla paylaştı. Gazeteci Babacan, açılım sürecini değerlendirirken, “Bundan sonra atılması gereken ilk adımlar, zaten 2013 açılımındaki hazır listeden biliniyor. Önemli olan finali nasıl yapacağı?” diye sordu.

SEYAHAT BİLE EDECEK!

Nefes gazetesi köşe yazarı Babacan, kulağına gelen bilgileri şöyle duyurdu: “Eğer açılım projesi tam istendiği gibi işlerse, Öcalan özgür kalacak… Ama kısıtlı. İmralı’da ikamet edecek, dışardan ziyaretçi kabul edecek. Türkiye sınırları içerisinde izinle seyahat edecek. Yurt dışına çıkamayacak, seçme ve seçilme hakkı olmayacak. Yani Türkiye, bu yıl içinde Umut Hakkı’nı konuşacak. Umut Hakkı’nın sınırlarını devlet belirleyecek.”

SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?

Açılım süreci, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ekim 2024'te yaptığı açıklama ve sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11 Ocak’ta Diyarbakır'a yaptığı ziyarette isim koymadan PKK'nın kayıtsız, şartsız silahları bırakarak kendini feshetmesinin amaçlandığını söylemesiyle, tartışmalarla birlikte başladı.