Bebek katili için yapılacak düzenleme ortaya çıktı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bebek katili için yapılacak düzenleme ortaya çıktı!

Nefes gazetesi yazarı Nuray Babacan, terör örgütünün başı Abdullah Öcalan’ın geleceği hakkında kulis bilgisini paylaştı. Yaşanacak bu gelişmelerin tartışmalara neden olabileceği kaydediliyor.

Gazeteci, yazar Nuray Babacan, İmralı canisi Abdullah Öcalan için Ankara’daki kulislerde konuşulan kulis bilgilerini okurlarıyla paylaştı. Gazeteci Babacan, açılım sürecini değerlendirirken, “Bundan sonra atılması gereken ilk adımlar, zaten 2013 açılımındaki hazır listeden biliniyor. Önemli olan finali nasıl yapacağı?” diye sordu.

SEYAHAT BİLE EDECEK!

Nefes gazetesi köşe yazarı Babacan, kulağına gelen bilgileri şöyle duyurdu: “Eğer açılım projesi tam istendiği gibi işlerse, Öcalan özgür kalacak… Ama kısıtlı. İmralı’da ikamet edecek, dışardan ziyaretçi kabul edecek. Türkiye sınırları içerisinde izinle seyahat edecek. Yurt dışına çıkamayacak, seçme ve seçilme hakkı olmayacak. Yani Türkiye, bu yıl içinde Umut Hakkı’nı konuşacak. Umut Hakkı’nın sınırlarını devlet belirleyecek.”

SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?

Açılım süreci, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ekim 2024'te yaptığı açıklama ve sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11 Ocak’ta Diyarbakır'a yaptığı ziyarette isim koymadan PKK'nın kayıtsız, şartsız silahları bırakarak kendini feshetmesinin amaçlandığını söylemesiyle, tartışmalarla birlikte başladı.

Son Haberler
Süper Lig’de bugün 4 kritik maç var: Düşme hattını ve üst sıraları yakından ilgilendiriyor
Süper Lig’de bugün 4 kritik maç var: Düşme hattını ve üst sıraları yakından ilgilendiriyor
İYİ Partili Başkan kalp krizi geçirdi! İşte son durumu...
İYİ Partili Başkan kalp krizi geçirdi! İşte son durumu...
Bilecik Belediye Başkanı iftar sonrasında vatandaşlarla bir araya geldi
Bilecik Belediye Başkanı iftar sonrasında vatandaşlarla bir araya geldi
Kocaeli TEM Otoyolu'nda feci kaza: Hafriyat kamyonuna arkadan çarptı
TEM Otoyolu'nda feci kaza! Kamyona arkadan çarptı...
Samsun’da 3,5 ton midye ele geçirildi
Samsun’da 3,5 ton midye ele geçirildi