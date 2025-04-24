Bebek katili Öcalan’ın 4 isteği! 12 gün baş başa görüşen komutan ilk kez anlattı…

Ünlü yazar Saygı Öztürk, bugünkü köşe yazısında TSK, bebek katili Öcalan yakalandıktan sonra PKK’nın lağvedilmesi için bir çalışma yürüttüğünü belirtti. Bu kapsamda dönemin Jandarma İstihbarat Başkanı Tayfun Yıldız, Öcalan ile 12 gün görüşme yaptığı aktarıldı. 45 soru sorulduğunu Öztürk’e anlatan Yıldız, “Bugün de Öcalan, aynı istekleri yineliyor; genel af, rehabilitasyon, teröristlerin işe yerleştirilmesi, kendisinin de serbest bırakılmasıydı” ifadelerini kullandı.

BEBEK KATİLİNİN 4 İSTEĞİ

Öztürk’ün yazısında bahsedilen kısım ise şu şekilde;

Terörün bitirilmesini, Öcalan’ın örgütünü dağıtmasını, dağdaki teröristlerin teslim olmalarının sağlanmasını istiyorduk. Yani, bugün ne yapılıyorsa, o zaman da benzeri çalışma içindeydik. Öcalan, terörün bitirilmesi için dört önemli şey söyledi:

1-Eğer, örgütü tasfiye etmek, PKK’yı tamamen ortadan kaldırmak istiyorsanız genel af çıkartmanız gerekir. Bunun için örgütün dağ kadrosunda halen bulunanlar da gelip teslim olmaları halinde bu aftan yararlanmalı.

2-Aftan yararlanan örgüt mensupları için rehabilitasyon merkezleri oluşturmanız gerekir. Bunu isterseniz kendi alacağınız tedbirlerle Türkiye’de, isterseniz Kuzey Irak’ta ama tercihen isterseniz Türkiye içerisinde olmak kaydı ile rehabilitasyon merkezleri oluşturup orada eğitmelisiniz.

3-Rehabilitasyon sonrası bunları, iş imkanı yaratarak topluma kazandırmayı sağlamalısınız.

4- Kendisinin kayıtsız-şartsız serbest bırakılması sağlanmalı.”

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bebek katili Öcalan’ı Meclis’e davet ederek, ‘terör örgütünü lağvettiğini açıklasın’ çağrısında bulunmuştu. Bahçeli’nin söylemleri ile başlayan yeni süreç, üçüncü DEM ve teröristbaşı Öcalan görüşmesinde geldi. Bebek katili, Bahçeli’nin merakla beklediği terör örgütü lağvetsin çağrısı gelmişti. Terör örgütü PKK ise şartlı olarak silah bırakacaklarını açıklamıştı. Terör örgütünün bu ay sonunda silah bırakacağı kulislerde de konuşuluyor.