Bebek katili Öcalan'ın sol kolu tahliye edildi!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile başlayan yen açılım sürecinde bebek katili Öcalan’ın videolu açıklamasında solunda oturan terörist Veysi Aktaş tahliye edildi.

Rudaw’ın haberine göre; İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde bulunan terörist Veysi Aktaş, 31 yıl 3 ay sonra tahliye edildi. Bebek katili Öcalan'ın yayınlanan videosunda solunda oturan Veysi Aktaş’ın tahliye edilmesi dikkat çekti.

Aktaş’ın tahliyesi İdare ve Gözlem Kurulu kararıyla 2024 yılında bir yıl ertelenmiş, sonra 3 ay daha erteleme kararı çıkmıştı. Aktaş'ın 25 Temmuz'da tahliye edildiği belirtildi.

Veysi Aktaş, 2013-2015 tarihleri arasında “çözüm süreci” diye adlandırılan süreçte, 2015 yılında “Sekreterya” görevi için Mehmet Sait Yıldırım, Ömer Hayri Konar, Çetin Arkaş ve Nasrullah Kuran ile birlikte İmralı’ya nakledilmişti.