Bebek kaynar kahve ile haşlandı. Kreşte korkunç olay!

Adana'da anaokuluna giden 1.5 yaşındaki çocuğun üzerine kahve döküldü. Küçük kızın yüzünde ve vücudunda 2'nci dereceden yanıklar oluştu. Aile, okul hakkında şikayette bulundu.

ÖZEL ANAOKULU'NDA AKIL ALMAZ İHMAL

Geçen 25 Ekim öğle saatlerinde merkez Çukurova ilçesine bağlı Özel Çam Anaokulu'nda meydana geldi.

HASTANEYE GÖTÜRÜP ANNEYİ ARADILAR

İddiaya göre, 1.5 yaşındaki Aden Aslan'ın üzerine anaokulunda kahve döküldü. Anaokulu yönetimi bunun üzerine küçük kızı hastaneye götürdü ve burada hastane yönetimi küçük kızın annesi Aslı Aslan'a haber verdi.

YÜZÜNDE VE VÜCUDUNDA İKİNCİ DERECE YANIK OLUŞTU

Hastaneye gelen anne, kızının yüzü ve vücudunda 2'nci derece yanık olduğunu öğrendi. Hastanedeki tedavilerin ardından küçük kız taburcu olurken aile, anaokulu yönetiminden şikayetçi oldu.

'BU NASIL SORUMSUZLUK'

Anne Aslı Aslan, "Anaokulu yönetimi bana olayın merdivenler tarafından olduğunu iddia edip kamera yok diyerek kamera kayıtlarını vermiyorlar. Bu olay, 1 fincan kahve yanmasına benzemiyor. Kızımın boynu soyulmuş, kolu su toplamış. Yüzü ise krem sürerken bile soyuluyor.

'EVLADIM ACI ÇEKİYOR'

Benim evladım acı çekiyor. Biz çocuklarımıza odada sıcak bir şey içirmezken bu nasıl bir sorumsuzluk. Hastanede kurumun sahibi yanımızdaydı ve şikayet kağıdımızı almaya çalıştı biz orada canımızın derdindeyken. Doktorlar kağıdı vermediler. Bu olayın peşini bırakmayacağız" dedi.

İKİ ÖĞRETMEN ÇARPIŞMIŞ KAHVE ÖYLE DÖKÜLMÜŞ

Okul yönetimi ise yaptığı açıklamada, elinde kahve fincanı olan bir öğretmen ile başka bir öğretmenin çarpışması nedeniyle Aden'in üzerine kahve döküldüğünü, çocuğun sağlığını gözeterek hastaneye götürdükleri sırada aileye de haber verdiklerini, söz konusu öğretmenlere idari işlem yapılacağını kaydetti.