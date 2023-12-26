Bebek ve çocuklar ne zaman uyumalı? Çocuklar hangi saatte uyursa daha çabuk büyür?

“Hangi yaşta ne kadar uyku?” sorusu çocukların sağlığı ve gelişimi için önemli olduğu biliniyor. Uzmanlar uyku saatleri konusunda dikkat çeken bilgileri açıkladı.
UYKU ZAMANI NASIL OLMALI?
Uyku düzeni sabit olmalı. Akşam yemeği sonrası hafif oyun, banyo, diş temizliği, masal veya kitap okuma ve yatma zamanını birlikte belirleyin. Uykudan en az 2 saat önce ekranlardan uzaklaşın.
Uykuya rahat girmek için stresi azaltın. Oda sıcaklığı 18-21 derece civarında olmalı. Yumuşak yatak, karanlık ortam, sessizlik çocuğun gece ile gündüzü ayırt etmesini kolaylaştırır.
HANGİ YAŞTAKİ BEBEK VE ÇOCUKLAR KAÇ SAAT UYUMALI?
0-1 aylık bebekler 16.5 saat,1-8 aylık bebekler gündüz
3-3.5 saat ve gece 10-11 saat,
9-14 aylık bebekler gündüz 2-2.5 saat ve gece 10-11 saat,
15-24 aylık bebekler gündüz tek uykuda 2-2.5 saat ve gece 10-11 saat,
3-5 yaşındaki çocuklar 11-13 saat,
6-13 yaşındaki çocuklar 9-11 saat, Gençler 8-10 saat uyumalıdır.