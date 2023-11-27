Bebekler uyurken öğrenebilir mi

İlginçtir ama araştırmalar, bebeklerin uyku sırasında öğrenmeye devam ettiğini gösteriyor. İşte ayrıntılar...

KAYNAK: Haber Merkezi
Bebekler uyurken öğrenebilir mi

Uykuda beyin dinlenme halindeyken bile, yeni öğrenilen bilgilerin beyinde kalıcı olarak kaydedilmesi devam ediyor. Nature Communications dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, bilim insanları 9-16 aylık bebeklere belirli nesnelerin görüntülerini gösterdi ve nesnelere verilen isimleri dinletti. Nesneler arasında şekil olarak birbirlerine çok benzeyen, ancak aralarında renk ve boyut farklılıkları olanlar vardı. Beyin etkinlikleri incelendiğinde bu süreçte bebeklerin nesnelerin isimlerini öğrendikleri, ancak benzer nesneleri birbirleriyle ilişkilendiremedikleri yani sınıflandırma yapamadıkları anlaşıldı.

Daha sonra bebeklerin bir kısmı yaklaşık 1,5 saat boyunca uyutuldu. Diğer grup bu zamanı oyun oynayarak geçirdi. Uyuyan bebeklere uyandıktan sonra araştırmanın başlangıcındakilere benzer nesneler gösterildiğinde, bebeklerin yeni gördükleri nesneleri öncekilerle ilişkilendirebildikleri anlaşıldı. Bilim insanları aynı bebeklerin uyumadan önce bunu başaramadığını belirtiyor. Uyanık kalan bebekler ise yeni gördükleri nesneleri öncekilerle ilişkilendiremedi. Sonuç; uykunun yeni öğrenilen bilgilerin uzun süreli belleğe kaydedilmesine yola açtığını gösteriyor.

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