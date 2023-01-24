Bebeklerde bu hastalığa dikkat. Bebeğim ölüyor zannettim

Uzmanlar dışkı yapılamaması durumunun aileler tarafından geçici ve kabızlık olarak düşünüldüğünü ancak bağırsak felcine karşı dikkat edilmesi gerektiği noktasında açıklamalarda bulundu.

Bağırsak felci nedeniyle zor günler geçirdiklerini anlatan anne Çiler Doğan, “Kabızlık dedim, ilaçla geçer sanıyordum ilk defa duydum böyle bir hastalığı, çok şaşırdım. Çok sıkıntı yaşadım artık ölüyor zannettim, düşünün, çocuğun bağırsakları taş gibi, kilo da almıyor, gelişmiyordu, şu an iyi ” ifadelerini kullandı.

Çocuklarda doğumsal rahatsızlıklar arasında yer alan, bağırsağın sinir sistemini ilgilendiren “Hirschsprung” yani “bağırsak felci” bebeğin dünyaya gözlerini açtığı andan itibaren karın şişliği, dışkı yapamama gibi şikâyetlerle kendini gösteriyor.

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Süleyman Çelebi de 11 aylık bebeklerinin önce kabız olduğunu düşünen ardından çeşitli hastanelere götürdüklerini ifade eden iki ailenin bebeklerine uygulanan tedaviyi anlattı. Doç. Dr. Çelebi, hastalığa karşı ailelere önemli uyarılarda bulundu.

“ÖLÜME KADAR GÖTÜREBİLEN BİR SORUNLA KARŞI KARŞIYA KALABİLİRLER”

Hastalığın kabızlıkla karıştırıldığı için kimi zaman tedavisinde büyük gecikmeler yaşandığına dikkat çeken ve ailelere uyarılarda bulunan Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Süleyman Çelebi şunları belirtti:

“Kabızlık şikayetleri genellikle yeni doğandan itibaren başlar yani anne sütü aldığında da vardır, ek gıdaya geçtiğinde de vardır. Fakat bunlar genellikle tedaviye dirençli kabız olur ve çocuk büyüdükçe, bağırsak uzunluğu arttıkça ve daha çok beslenmeye başladıkça bu tür çocuklarda kabızlık azalacağına daha da şiddetlenebiliyor. Tedavi ile kısmen düzelme sağlanır ama hiçbir zaman tam bir düzelme görülmez. Bu hastalığın adına hirschsprung deniliyor, genellikle bu kabızlık ile karışan bir hastalık. 4 bin 500 doğumda bir görüldüğü için kabızlık hastalarının arasından bu tür hastaları çıkartıp çekmek zor oluyor. Hastaları gerekli tedavi verilmezse ileride ölüme kadar götürebilen bir sorunla karşı karşıya kalabilirler. Sinir hücresi olan, çalışmak isteyen bağırsağın önünde engel teşkil eden sinir hücresi olmayan bağırsağı çıkarttıktan sonra artık bu hastaların kabızlık sorunları da kalkmış oluyor. Çocuk doğduktan sonra şikayetinin başlamış olması çok önemli çünkü genellikle biz anne sütünde pek kabızlık görmeyiz. Eğer çocuk doğduktan sonra birinci günü tuvaletini yapmıyorsa, yapması gecikmişse, dışkı yapmama periyotlarında karnı şişiyor ve yeşil safralı kusma var ise o zaman bunun normal süregelen bir kabızlık olmadığını bağırsakta sinir hücresi yokluğu hastalığı olabileceğini akılda tutmak bu yönden hastaları diğer kabızlık hastalarından ayırmak gerekiyor. Aslında hirschsprung da standart bir hastalık değildir, bağırsak felcinin uzunluğuna göre de semptom değişir. Bu hastamız büyüdükçe, daha fazla gıda tükettikçe çalışmayan bağırsak daha fazla semptom vermeye başlıyor. Ameliyattan önce de artık kendi dışkısını yapamayacak kadar zorlandığı için 'Anne neredeyse öleceğini hissettim' dedi ama ameliyattan sonra şu an her şey yolunda. Beyni, siniri olan bağırsak normal makata açılmış oldu. Takipte kalmaları gerekiyor. Bu tür ameliyatları ne kadar erken yaparsanız bağırsak sistemlerine adaptasyonu o kadar iyi oluyor"

“ÇOK SIKINTI YAŞADIM ARTIK ÖLÜYOR ZANNETTİM"

Doğum sonrası bebeğinin rahatsızlığı nedeniyle çok zor günler geçirdiklerini anlatan anne Çiler Doğan, “Çocuğumun rahatsızlığı doğumla başladı. Ben normalde 10 günden sonrasının kabızlıkta sıkıntılı olduğunu bilmiyordum. Baktım çocuk fenalaşıyor, kusmaya başladı, bundan sonra ben tedirgin oldum. Bildiğimiz bir devlet hastanesine gittim. Röntgen için randevu almaya gittik, 6 ay sonrasına verdi, ben çok sinirlendim. Başka bir hastaneye geldik, hirschsprung diye bir hastalık varmış. Anüs ameliyatı yapıldı, şu an yapıyor, sadece ağrımız, acımız var o da normal artık düzeldi gibi hissediyorum. Çok sıkıntı yaşadım artık ölüyor zannettim, yeşil yeşil kusmaya başladı. Düşünün, çocuğun bağırsakları taş gibi, çocuk kilo da almıyor, gelişmiyordu son 1 haftada çocuk hiçbir şey yiyip, içmiyordu. Ameliyattan bir gün önce çocuk elimizde gitti artık o kadar sıktı ki kendisini yüzü, gözü gitti bir şey oluyor dedim. Ben kabızlık dedim, ilaçla geçer sanıyordum ilk defa duydum böyle bir hastalığı ve çok şaşırdım. Hatta doktoruma dedim ne hastalıklar varmış, bilmiyordum. Bizim hocamız baktı anladı, alt taraftan ama diğer hocalar anlamadı. Devlet, özel derken 5 hastaneye gittim burası benim altıncı hastanem artık sıkıldım" dedi.

“KARNI DÜZ OLDU, ŞİŞ OLANINI NORMAL ZANNEDİYORDUM"

İlk bebeği Alper'i kucağına aldıktan sonra kusma, kabızlık ve karın şişliği gibi nedenlerle doktora gittiğini belirten anne Ayşegül Akçay, “Doğduğunda dışkısını yapamadığı için hirschsprung hastalığı olabilir denmişti. Biz kabul etmedik, ailem büyüyünce, biraz hareketlenince geçer, anne sütü daha hiç almadı, alınca geçer dediler. 3-4 aya kadar çok fazla kusması oluyordu, karnı çok şiş oluyordu, gazını çıkaramıyordu, sürekli karnı gurulduyordu. Şu an onların hiç biri yok karnı düz oldu, ben artık normali buymuş demek ki dedim. Ben şiş olanını normal zannediyordum. Konduramadım, olmamıştır hasta değildir şeklinde ilk çocuğum olması sebebiyle tedavi gecikti. Anında doktor ne diyorsa, tavsiyesi neyse komşuyu, şunu bunu dinlemeden onun çocuğunda da vardı, komşumda da vardı, 6’ıncı ayda geçti onu beklemeden hemen tedaviye gitmelerini öneriyorum. Hem benim hem bebek için zordu, dışkısını yaparken o kadar zorlanıyordu ki içim kıyılıyordu, kıyamıyordum” şeklinde konuştu.