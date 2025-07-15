Bebeklerde böbrek taşı şoku! Kapalı tedaviyle yeni umut

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, kapalı yöntemlerin bebekler için hem güvenli hem de etkili bir tedavi sunduğunu doğruladı.

Böbrek Taşı Böbrek taşı, genellikle yetişkinlerde görülen bir rahatsızlık olarak bilinse de, bebekler ve çocuklarda da artış gösterdi.

Uzmanlar, “Bebeklerde ve prematüre bebeklerde bile böbrek taşı görülebiliyor. Genetik faktörler, idrar yolu enfeksiyonları, yapısal bozukluklar ve beslenme alışkanlıkları bu durumu tetikleyebilir” dedi.

Böbrek taşları, idrarda bulunan kalsiyum, ürik asit veya diğer minerallerin kristalleşmesiyle oluşturdu.

Bebeklerde bu taşlar, genellikle karın ağrısı, idrarda kan, huzursuzluk ve ağlama gibi belirtilerle kendini gösterdi.

KAPALI YÖNTEM: DAHA AZ RİSK, DAHA HIZLI İYİLEŞME

Geleneksel açık cerrahi yöntemlerin yerini alan kapalı yöntemler, bebeklerde böbrek taşı tedavisinde çığır açtı.

Uzmanlar, Bursa’daki operasyonda kullandığı “ultra mini” perkutan nefrolitotomi (PNL) yöntemini şöyle anlattı:

“Çocuk hastalarda hassas müdahaleler gerekiyor. 4 milimetrelik bir tünelle böbreğe ulaşıp taşı lazerle parçaladık. Hasta, ameliyat sonrası ilk günde kateterlerden kurtuldu ve hızla iyileşti.”

Bu yöntem, vücut dokularını koruduğu için iyileşme sürecini kısaltıyor ve komplikasyon riskini azaltıyor.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Uluslararası üroloji camiasında kapalı yöntemlerin etkinliği üzerine yapılan çalışmalar, bu tekniklerin bebekler için güvenli olduğunu kanıtladı.

Amerikan Üroloji Derneği’nin (AUA) 2020 kılavuzlarına göre, 2 cm’den küçük taşlar için üreteroskopi ve ESWL (dışardan ses dalgalarıyla taş kırma) birinci basamak tedaviler arasında yer aldı.

İngiltere’deki Great Ormond Street Hospital’dan Prof. Dr. Imran Mushtaq, “Çocuklarda böbrek taşı tedavisi, özel ekipman ve deneyimli ekipler gerektirir. Kapalı yöntemler, minimal invaziv yapılarıyla hem taşsızlık oranını artırıyor hem de hastanın konforunu sağlıyor” dedi.

ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIYOR

Böbrek taşlarının teşhisinde ultrasonografi, bebeklerde radyasyona maruz kalmayı önlediği için tercih edilen yöntem. Ancak küçük taşlar ultrasonda gözden kaçabilir; bu durumda bilgisayarlı tomografi (BT) devreye giriyor.

BESLENME VE ÖNLEME ÖNERİLERİ

Uzmanlar, bebeklerde böbrek taşı oluşumunu önlemek için beslenme düzenine dikkat çekti.

Uzmanlar, “Limon suyu gibi sitrat içeren içecekler, taş oluşumunu engelleyebilir. Ancak bitkisel karışımlar doktor kontrolü olmadan kullanılmamalı” dedi.

Ayrıca, bol sıvı alımı ve tuz tüketiminin azaltılması, taş oluşum riskini düşürüyor.