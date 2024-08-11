Bebeklerde diş çürüğüne karşı öneriler

Düzenleme: Simgenur Gök
Bebeklerde diş çürüğüne karşı öneriler

Ailelerin korkulu rüyası olan bebeklerdeki diş çürüğüne karşı öneriler bilimsel araştırmalar ve uzman görüşlerinden ortaya çıktı.

Bebeklerde diş çürüğü, erken yaşta başlayan ve çocuğun genel sağlığını olumsuz etkileyebilen önemli bir sorunu olmasıyla biliniyor. Bu durumun önlenmesi için uzmanlar ve bilimsel çalışmalar çeşitli önerileri sunduğunun altı çizildi.

Bebeklerde diş çürüğü, erken müdahale ile önlenebilir bir sorunu olmasıyla biliniyor.

Uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalar, düzenli diş bakımı, sağlıklı beslenme ve diş hekimi kontrollerinin önemini vurguladı.

Ebeveynlerin, bebeklerinin diş sağlığı konusunda bilinçli olmaları ve gerekli önlemleri almaları büyük önem taşıdı.

Pedodonti Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Peyman Özlem Türk, bebeklerin dişlerinin temizlenmesinin çürük oluşumunu engellemede kritik bir rol oynadığını belirtti.

Dr. Türk, "Özellikle geceleri emzirme sırasında ağızda kalan süt artıkları, 3 yaş altı çocuklardaki çürüklerin en büyük nedenidir. Bu yüzden anneler emzirme sonrası bebeklerinin dişlerini mutlaka temizlemelidir" dedi.

Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Dr. Çağdaş Kışlaoğlu da, bebeklerin diş sağlığının korunması için erken yaşta diş hekimi ziyaretlerinin önemine dikkat çekti.

Dr. Kışlaoğlu, "Çocukların ilk diş hekimi ziyareti, ilk süt dişlerinin çıkmasıyla, yani yaklaşık altıncı ayda başlamalıdır. Bu ziyaretler, hem çocuğun diş hekimine alışmasını sağlar hem de ebeveynlerin doğru ağız bakımı yapmalarına yardımcı olur" şeklinde açıkladı.

Bilimsel araştırmalar da bu görüşleri desteklemekte. Örneğin, American Academy of Pediatric Dentistry tarafından yapılan bir çalışma, bebeklerde erken dönemde başlayan diş temizliğinin çürük oluşumunu önemli ölçüde azalttığını gösterdi.

Ayrıca, Journal of Clinical Pediatric Dentistry'de yayımlanan bir araştırma, florür uygulamalarının çocuklarda diş çürüğünü önlemede etkili olduğunu ortaya koydu.

Uzmanlar, bebeklerde diş çürüğünü önlemek için şu önerilerde bulundu:

Düzenli Diş Temizliği: Bebeklerin dişleri, ilk dişin çıkmasıyla birlikte temizlenmeye başlanmalıdır. Dişler, yumuşak bir fırça veya steril gazlı bez ile temizlenebilir.

Florür Kullanımı: Florür, dişlerin çürüğe karşı direncini artıran bir maddedir. Florürlü diş macunları ve su kullanımı, diş çürüğünü önlemede etkili olabilir.

Düzenli Diş Hekimi Ziyaretleri: Çocukların diş hekimi ziyaretleri, ilk dişin çıkmasıyla başlamalı ve düzenli olarak devam etmeli. Bu ziyaretler, çürüklerin erken teşhis ve tedavisini sağlar.

Beslenme Alışkanlıkları: Şekerli ve yapışkan gıdaların tüketimi sınırlandırılmalı, bebekler biberonla uyutulmamalı. Bu tür gıdalar, diş çürüğüne neden olabilecek bakterilerin üremesini teşvik eder.

Bebeklerde diş çürüğünü önlemek için erken yaşta alınacak önlemler büyük önem taşımakta.

Ebeveynlerin, çocuklarının diş sağlığını korumak için düzenli olarak diş hekimine danışmaları önerilir.

İlgili Haberler
Sıcaklıklarda deri hastalıkları uyarıları
Sıcaklıklarda deri hastalıkları uyarıları
Gebelik için yaş sınırı nedir? Uzmanlar açıklıyor
Gebelik için yaş sınırı nedir? Uzmanlar açıklıyor
UNICEF, Zimbabve'ye takdirlerini iletti
UNICEF, Zimbabve'ye takdirlerini iletti
Sülük varise iyi geliyor mu gelmiyor mu?
Sülük varise iyi geliyor mu gelmiyor mu?
Son Haberler
Arazi kavgasında kardeşini öldürdü Yaşam
Arazi kavgasında kardeşini öldürdü
Hacıosmanoğlu açıkladı hakemler havalara uçtu Spor
Hacıosmanoğlu açıkladı hakemler havalara uçtu
Alkollü sürücü otomobiliyle viyadüğe uçtu: 3 yaralı Gündem
Alkollü sürücü otomobiliyle viyadüğe uçtu: 3 yaralı
Serap Paköz’ün son hali gündem oldu. Eleştirilere böyle isyan etti Magazin
Serap Paköz’ün son hali gündem oldu. Eleştirilere böyle isyan etti
İngiltere'de nefret ve bölünme tırmanıyor. Keir Starmer ve İşçi Partisi'nin en zor sınavı Dünya
İngiltere'de nefret ve bölünme tırmanıyor. Keir Starmer ve İşçi Partisi'nin en zor sınavı
Hande Yener giyimini eleştirenlere ateş püskürdü Magazin
Hande Yener giyimini eleştirenlere ateş püskürdü
Pazar günü gezme planları olanlar dikkat! Fırtına uyarısı yapıldı. 12 ile sağanak geliyor Gündem
Pazar günü gezme planları olanlar dikkat! Fırtına uyarısı yapıldı. 12 ile sağanak geliyor