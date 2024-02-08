Bebeklerde görülen tehlikeli mikroba dikkat. Uzmanı uyarılarını sıraladı

Kaynak: İHA
Bebeklerde görülen tehlikeli mikroba dikkat. Uzmanı uyarılarını sıraladı
Uzmanlarca bebeklerde RSV mikrobuna dikkat denilerek, "1 yaşından küçük bebekleri daha kötü etkiliyor" sözleri kullanıldı.

RSV, kış aylarında dünyada salgınlar yaratan bir solunum yolu mikrobudur. Bu mikrop, havada kalan damlacıklar veya göz teması yoluyla bulaşabileceği bildirildi.

Özellikle 1 yaşından küçük bebekler ve 50 yaşından büyük kronik hastaların bu mikroptan çok etkilendikleri vurgulandı.

RSV, akciğerlerde ciddi iltihaplanmalara ve solunum yetmezliğine yol açabilir. Bu durumda hastalar yoğun bakıma alınmak zorunda kalabilirler.

RSV enfeksiyonunun belirtileri, öksürük, ateş, hırıltı, solunum güçlüğü, iştahsızlık, baş ağrısı ve kırgınlıktır. Bu belirtiler, grip veya Covid-19 ile karıştırılabilir. Bu yüzden, bu belirtileri olan bebekleri doktora götürmek gerekir. RSV enfeksiyonunun kesin bir ilacı yoktur.

Doktorlar, hastaların belirtilerini hafifletmek için sıvı, ateş düşürücü ve solunum ilaçları verebilirler.

RSV enfeksiyonundan korunmak için, kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durmak, hasta çocuklarla temas etmemek, çocukları hastayken okula veya kreşe göndermemek, maske takmak, el yıkamak ve hapşırırken veya öksürürken ağızı kapatmak önemlidir.

Ayrıca, evde takip edilen çocuklara bol sıvı vermek, dengeli beslemek ve düzenli uyutmak da faydalıdır.

RSV, 50 yaş altı sağlıklı yetişkinlerde hafif bir nezle olarak geçebilir. Ancak 50 yaş üstü veya kronik hastalığı olan yetişkinlerde, RSV enfeksiyonu çok ağır seyredebilir. Bu gruptaki hastalar, Covid-19 ve grip gibi diğer solunum yolu enfeksiyonlarına benzer şekilde, akciğerlerde ciddi hasarlara ve yoğun bakım gerektirebilecek durumlara maruz kalabilirler.

İlgili Haberler
Yeni doğan bebeklerde göz yaşarması
Uzmanından ailelere bebekler için kritik soğuk su uyarısı
Ensesi kalın bebeklere dikkat
Uzaylı bebeklerin sırrı ortaya çıktı. Peru’da bulunmuşlardı
Son Haberler
Hatır için çiğ tavuk yenir atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Hatır için çiğ tavuk yenir atasözünün anlamı nedir?
Merkez Bankası enflasyondaki artışın nedenini asgari ücret zammına bağladı Ekonomi
Merkez Bankası enflasyondaki artışın nedenini asgari ücret zammına bağladı
İnfluenza nedir? İnfluenza belirtileri neler? Sağlık
İnfluenza nedir? İnfluenza belirtileri neler?
X-Ray cihazında çırılçıplak geçmeye kalktı. Havalimanında yok artık dedirten olay Dünya
X-Ray cihazında çırılçıplak geçmeye kalktı. Havalimanında yok artık dedirten olay
Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı Ekonomi
Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı
E-Devlete giren emekli gördüğüne inanamadı. Milyonlar maaşındaki bu detaya cevap arıyor Ekonomi
E-Devlete giren emekli gördüğüne inanamadı. Milyonlar maaşındaki bu detaya cevap arıyor
Batshuayi'nin sırrını ortaya çıkardı. İsmail Kartal ne yaptı da kazandı. Fatih Saboviç yazdı Spor
Batshuayi'nin sırrını ortaya çıkardı. İsmail Kartal ne yaptı da kazandı. Fatih Saboviç yazdı