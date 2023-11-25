Bebeklerde konuşmayı geciktiren engeli uzmanı açıkladı

Dt. Ceren Ergin, ağız ve diş sağlığının ilk dişler çıktığı andan itibaren başlayıp ömür boyu devam eden bir süreç olduğunu vurguladı ve şöyle devam etti:

“Okul çağındaki çocuklar hem süt dişleri hem de daimi dişleri olan karışık dişlenme döneminde bulunurlar. 6 yaşında en arkadaki süt dişleri yerini daimi dişlere bırakır. 7-8 yaşlarında da ön taraftaki dişler değişir ve bu karışık dişlenme dönemi 13-14 yaşına kadar devam eder. Süt dişleri çocukların konuşmasına, beslenmesine ve güzel gülümsemesine katkıda bulunmanın yanında, daimi dişlere yer ayırmak ve çene gelişimine yön vermek gibi çok önemli görevleri de vardır. Süt dişleri daimi dişlere göre daha kolay ve daha hızlı çürüyebilir. Bu yüzden süt dişlerinde oluşan çürükler veya iltihaplar kesinlikle tedavi edilmelidir.”

BİBERON ÇÜRÜĞÜ NEDEN OLUR?

Biberon çürüğü, erken çocukluk çağı çürükleri olarak da bilinir. 6 yaşından küçük çocukların süt dişlerinin birinde veya daha fazlasında çürük olması durumudur. Bu çürükler genellikle biberon kullanımıyla ilişkilendirilir ve bu yüzden bu isimle anılır. Biberonu yanlış veya uzun süre kullanmak süt dişlerinde çürüğe neden olabilir. Ancak süt dişlerindeki çürükler sadece biberon kullanımından kaynaklanmaz. Başka faktörler de diş çürüklerine sebep olabilir.

Aileler bazen ‘çocuğum biberon kullanmadığı halde dişinde çürük var’ diye şaşırabilirler. Biberon kullanılmadığı durumlarda da süt dişlerinde çürük olabileceğini hatırlatmalıyız.

Mesela bebekler ağladığında susturmak için emziğine bal, reçel veya pekmez sürmek yaygın bir davranıştır. Fakat bu davranış da ne yazık ki biberon çürüklerine yol açabilir.

Genel olarak biberon çürüğünün önemi, tedavisi gibi konulara değineceğiz. Ama önce nasıl meydana geldiklerini anlatmak daha iyi olur.

BİBERON ÇÜRÜĞÜ NASIL MEYDANA GELİR?

Erken çocukluk çağı çürükleri ilk olarak diş minesinde beyaz lekeler şeklinde görülür. Biberon çürüğü süt dişlerinin herhangi birinde oluşabilir. Sadece bir dişte olabileceği gibi tüm dişlerde de olabilir. Bu beyaz lekeler zamanla diş minesinde doku kaybına neden olur. Beyaz lekeler bu aşamada sarı veya kahverengi lekelere dönüşür. Aileler genelde dişlerde çürük olduğunu bu aşamada fark ederler. Beyaz lekelerin çoğu zaman aileler tarafından diş çürüğü olarak algılanmadığını söyleyebiliriz. Bu yüzden çürükler, fark edildikleri zaman biraz ilerlemiş olur.