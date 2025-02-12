Bebeklerde ölümcül tehdit ortaya çıktı! Uzmanlar uyardı

Bebeklerin sağlıklı gelişimi için vitamin ve mineral dengesi son derece önemli. Son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar, bebeklerde K vitamini eksikliğinin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekti.

K vitamini, kanın pıhtılaşmasını sağlayan önemli bir vitamindir ve bu vitaminin eksikliği, bebeklerde ani kanamalara yol açabilir.

Uzmanlar, K vitamini eksikliğinin önlenmesi ve tedavi edilmesi için erken tanının hayati önem taşıdığı konusunda uyardı.

K VİTAMİNİ VE KAN PIHTILAŞMASI

K vitamini, vücutta kan pıhtılaşmasında önemli rol oynayan bir bileşik.

Pediatrik hekim ve kan pıhtılaşması uzmanı olan Dr. David Green, "K vitamini, kan damarlarındaki pıhtılaşma faktörlerinin aktif hale gelmesini sağlayarak kanın düzgün bir şekilde pıhtılaşmasını sağlar. K vitamini eksikliği, bu süreçlerin bozulmasına yol açar ve bebeklerde özellikle iç kanamalar gibi tehlikeli durumlardan kaynaklanabilecek ani kanamalara neden olabilir" şeklinde açıkladı.

K vitamini eksikliği, doğumdan sonraki ilk haftalarda bebeklerde kanama riskini artırabilir. Bu, genellikle "yenidoğan kanaması" olarak bilinen ve kanamaların beyin gibi hayati organlara ulaşmasına neden olabilen bir durumu ifade eder.

Amerikan Pediatri Akademisi'ne göre, bu tür kanamalar erken dönemde tedavi edilmezse bebeklerin yaşamını tehdit edebilir.

ARAŞTIRMALAR VE İSTATİSTİKLER

2019 yılında yapılan bir araştırmaya göre, K vitamini eksikliği, dünya genelindeki bebeklerin %1 ila %3'ünde görülebilir.

Bebek sağlığı uzmanı Dr. Emily Harrison, "Yeni doğan bebeklerin K vitamini eksikliği, kanamalara ve uzun vadeli nörolojik hasarlara yol açabilir. Çoğu zaman, bu sorun doğumdan sonra 2-7 gün içinde ortaya çıkar" dedi.

Bir diğer önemli araştırma, bebeklerde K vitamini eksikliğinin en yaygın olarak, doğum sırasında K vitamini takviyesi almayan bebeklerde görüldüğünü ortaya koydu.

Journal of Pediatrics dergisinde yayımlanan 2020 tarihli bir çalışma, K vitamini eksikliği nedeniyle doğumsal kanama yaşayan bebeklerin %80'inin, doğum sırasında takviye almadığını bildirdi.

K VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN BELİRTİLERİ

Bebeklerde K vitamini eksikliğinin başlıca belirtileri arasında aniden gelişen morarmalar, burun kanamaları, kusma, şişlikler ve hatta beyin kanaması gibi ciddi durumlar yer alabilir.

Nörolog Dr. Julia Beck, "Bebeklerde K vitamini eksikliği tespit edilmezse, beyin kanamaları kalıcı nörolojik hasarlara yol açabilir. Bu nedenle, bebeklerin doğumdan sonra K vitamini takviyesi almaları kritik öneme sahiptir" dedi.

K VİTAMİNİ TAKVİYESİ: HAYATİ BİR ÖNLEM

Amerika'da yapılan bir çalışmaya göre, doğumdan sonra bebeklere düzenli K vitamini takviyesi yapılması, bu tür kanama olaylarının %80 oranında önlenmesini sağladı.

Çocuk hastalıkları uzmanı Dr. Samuel Roberts, "Bebeklerin doğumda K vitamini alması, kanamaların ve diğer potansiyel komplikasyonların büyük oranda engellenmesini sağlar. K vitamini takviyesi, doğumdan sonraki ilk birkaç saat içinde verildiğinde, bebeklerin bu hayati riskten korunmalarına yardımcı olur" açıklamasını yaptı.

K vitamini eksikliği, günümüzde önlenebilir bir durum olarak kabul edilmekte. Ancak, dünya genelinde her yıl binlerce bebek K vitamini eksikliğinden kaynaklanan komplikasyonlarla yaşamını yitirmekte.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bebeklerde K vitamini eksikliğini önlemek için dünya genelinde doğumda takviye verilmesini önerdi.

DOĞUMDAN SONRA K VİTAMİNİ TAKVİYESİ NASIL YAPILMALI?

Bebeklerin doğumdan sonraki ilk birkaç saat içinde K vitamini takviyesi almaları gerekmekte.

Genellikle bu takviye, tek doz olarak ağız yoluyla veya enjeksiyon şeklinde uygulanabilir.

Doğum uzmanı Dr. Olivia Thomson, "Bebekler için K vitamini genellikle oral damlalar şeklinde verilmekte, ancak bazı durumlarda, örneğin prematüre bebeklerde, bu vitaminin enjeksiyonla verilmesi önerilebilir" dedi.

ERKEN TANI VE TEDAVİ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

K vitamini eksikliği, bebeklerde ani kanamalara ve hayati risklere yol açabilir. Ancak, bu durumu önlemek oldukça basit ve doğumda yapılan basit bir takviye ile %100 oranında önlenebilir.

Uzmanlar, bebeklerin doğumdan sonra K vitamini takviyesi almasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Herhangi bir kanama belirtisi görüldüğünde, ebeveynlerin hemen bir sağlık kuruluşuna başvurması gerektiği konusunda uyarıldı.

Bebeklerin sağlığı için bu basit ama kritik adım, bir can kaybının önlenmesi adına büyük bir fark oluştu.